A pocos días de despedirnos del 2022, Florcita Polo se animó a hablar públicamente de las cábalas que usará para recibir el Año Nuevo. La hija de Susy Díaz dijo que está dispuesta a encontrar el amor, por ello, usará ropa interior roja el 31 de diciembre.

“Mi mejor cábala es trabajando, la voy a pasar animando, que es lo mejor. El año pasado la pasé animando y este año también será trabajando. Y sí como mis 12 uvas y este año sí me voy a poner mi trusa roja, quiero que me vaya bien en el amor, ya es hora, vamos a ver qué pasa”, contó Florcita Polo a El Popular.

Al ser consultada respecto a las expectativas que tiene del hombre que le gustaría que conquiste su corazón, Flor manifestó que no tiene ningún requisito, pero sí le gustaría que no fuera alguien vinculado a la farándula local.

“No en realidad expectativas no, el amor viene el momento menos esperado, no lo estoy buscando. No tengo mucho tiempo para mí, estoy enfocada en mis hijos, en mi trabajo, para trabajando todos los días y los dos amores son mis hijos. Hasta que llegue el indicado… Me han vinculado con amigos cantante, empresarios, me van a ver con varios amigos. Yo sé que tendré que rehacer mi vida, merezco ser feliz…pero prefiero que no sea conocido” , puntualizó.

En otro momento, la empresaria hizo un balance de su 2022 y destacó que en sus proyectos laborales le ha ido muy bien.

“Que acaba el 2022, yo ya quiero que acabe, no ha sido un buen año para mí en algunas cosas, pero en proyectos y trabajos sí me ha ido súper bien. He abierto una tienda de mis vestidos en Gamarra, he abierto una tienda de fajas y en otras cosas no muy bien, pero sé que en el 2023 me irá súper bien”, comentó.

Paco Bazán hace Tiktok con Florcita y Kate Candela, pero lo trolean

Paco Bazán es uno de los personajes más polémicos de la televisión por sus ‘picantes’ comentarios futbolísticos, sin embargo, esta vez el conductor fue expuesto por Kate Candela. La salsera compartió un video donde el conductor de ‘El Deportivo’ se anima a realizar un TikTok.

En el video aparece Paco Bazán, al lado de Florcita Polo y la misma Kate Candela, bailando la tan conocida canción ‘Ron Cola’ de Raw Alejandro. Sin embargo, los usuarios lo trolearon por el poco talento que tiene para el baile.

“ Urgente clase de baile, yo pago ”, señalaron algunos usuarios, mientras que otros destacaban la belleza de la hija de Susy Díaz tras separarse de Néstor Villanueva.

