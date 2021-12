CONSTERNADA. Rebeca Escribens comentó la crisis matrimonial que vive Florcita Polo con Néstor Villanueva en estos últimos meses. La conductora cuestionó al cantante por minimizar y no darse cuenta que su relación de pareja está atravesando por difíciles momentos.

Fiel a su estilo, la conductora de América Espectáculos aseguró que la hija de Susy Díaz y Néstor Villanueva han pasado situaciones peores para que ahora se den por vencidos.

“Néstor no está enterado, a mí me preocupa, la comunicación tiene que fluir, no soy quien para incluso dar consejos. En todos lados se cosen nueces, pero en qué anda pensando Néstor que ni enterado”, dijo Rebeca.

Tras ello, exhortó al cumbiambero a que se tome el tiempo de escuchar a su esposa Florcita Polo para que superen este conflicto de pareja.

“Tiene que voltear un poquito más, quédate un ratito para ver qué pasa, ustedes son una linda familia, sigan remando ese barco que bastantes tormentas han pasado”, remarcó.

¿NÉSTOR VILLANUEVA AMENAZÓ A FLORCITA?

En la última edición de su programa, Magaly Medina contó que Néstor Villanueva habría amenazado a su esposa Florcita Polo con llevarse a su hijo a Chancay si decido separarse de él. Esto habría sido el año pasado cuando también enfrentaron una crisis matrimonial.

“Lo que mis investigadores me dicen es que Néstor se habría llevado al mayor Adriano a Chancay con él y amenazado con no devolverlo y quedarse a vivir con él si la separación se hubiese dado”, dijo la conductora de Magaly TV La Firme dejando en claro que la situación sería más grave de lo que parece.