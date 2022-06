¡ASU! El programa de ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes de Florcita Polo y Paloma de la Guaracha animando un show durante el último fin de semana. En el video se puede ver a la engreída de Susy Díaz rompiendo a golpes una piñata con la cara de Néstor Villanueva.

“¡Libérate, amiga!”, le dice Paloma de la Guaracha a Florcita Polo, quien con un bate en mano golpea y rompe la piñata.

Durante las últimas semanas, Florcita y Néstor Villanueva fueron el centro del escándalo luego que la hija de Susy acusara a su ex de violencia psicológica.

“Hace días me tiene chantajeada, de que si no retiraba la denuncia de maltrato sicológico no me firmaba el divorcio. Supuestamente, la semana pasada íbamos a firmar el divorcio. Tenía el papel en mano, pero luego me dijo ‘¿quieres ser libre y estar divorciada de mí? Retira las denuncias que me has puesto”, indicó.

Néstor Villanueva al fin firmó su divorcio, pero denuncia a Florcita Polo

Luego de los dimes y diretes, Néstor Villanueva firmó el divorcio a Florita Polo; sin embargo, también anunció que interpuso una denuncia por violencia contra su menor hijo.

“No es una venganza. Me están atacando y no me voy a quedar callado toda la vida”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Ex de Ale Venturo arremete contra papá del ‘Gato’ Cuba: “Me ha puesto un millón de trabas legales para alejarme de mi hija”

¿Melissa Paredes cree que denuncia de Rodrigo Cuba es una cortina de humo?

Ex de Ale Venturo la denuncia por violencia y revela que su hija duerme en la misma cama con Rodrigo Cuba