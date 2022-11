Más feliz que nunca. Florcita Polo celebró el fin de su matrimonio con Néstor Villanueva con una candente sesión de fotos para las cámaras de ‘Magaly TV’, la firme. Durante la nota, la hija de Susy Díaz mostró contenta con el anuncio.

“Por fin legalmente divorciada, de verdad que estoy feliz. Ahora vuelvo a ser la misma Flor de antes, esa mujer que quiso sonreír la primera vez. Ya puedo usar ropa sexy, ser atractiva, ser sensual”.

“No le cierro las puertas al amor, pero todo a su debido tiempo. Recién me acabo de divorciar, pero todo paso a paso, paso lento, pero seguro”, expresó la hija del desaparecido Augusto Polo Campos.

Además, dejó en claro que no tiene pretendientes, pero si una gran cantidad de seguidores: “¿Pretendientes? Tengo muchos fans, pero por el momento estoy dedicada a mis hijos y mi familia”

Florcita Polo: “Me llamaron de ‘El Gran Show’, pero dije no, ahora estoy enfocada en otras cosas”

La hija de Susy Díaz reveló que fue convocada para participar en ‘El Gran Show’, pero no aceptó porque está en otros proyectos en su vida y aparentemente no se prestaría para volver a tocar el tema de su expareja, el cantante Néstor Villanueva, de quien se divorció hace unos meses y viene siendo investigado por violencia psicológica.

“Me llamaron hace dos semanas, pero no acepte. Me dijeron si podía participar y dije que no porque estaba enfocada en otra cosa, y ‘no’ porque ustedes saben por qué”, comenzó diciendo ayer la hija de Susy Díaz en el programa ‘D’Mañana’, donde estuvo como invitada.

