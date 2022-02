Florcita Polo visitó este jueves el set de América Hoy y se refirió a su actual vínculo con Néstor Villanueva, luego que hace algunas semanas anunciara su separación del cumbiambero, desatando una ola de rupturas en Chollywood.

Las conductoras del programa le preguntaron cómo va su relación con el padre de sus dos hijos. “Estamos en una etapa de padres”, contestó la hija de Susy Díaz, quien también recomendó mucha confianza y comunicación entre las parejas.

Janet Barboza le consultó cómo era su confianza con Néstor y le recordó que en una oportunidad dijo que su esposo no le daba las claves de su celular. “No quiero entrar en detalles, creo que el tema lo dejé zanjado a tiempo. Yo me siento bien así como estoy, trabajando y saliendo adelante por mis hijos y eso es lo importante. En esta etapa de padres, le deseo lo mejor a él, que le vaya súper bien”, acotó Florcita Polo de manera escueta.

¿FLORCITA SE DIVORCIA DE NÉSTOR?

La ‘rulitos’ no se cansó de consultarle a Flor sobre su ex y le preguntó si estaba en sus planes divorciarse, generando la reacción de la empresaria. “Eso es algo privado, no pienso comentar al respecto. Si lo hago o no, queda en mí”, contestó la hija de Susy Díaz.

Flor Polo sobre su divorcio con Néstor Villanueva https://www.americatv.com.pe/

TE PUEDE INTERESAR

Magaly habla de productora de MAM y lanza indirecta para Jessica Newton: “Si es mi amiga, se aguanta nomás”

Gigi recuerda que Cathy Sáenz es productora de ‘Hablando Huevad…’: “Tienen más sentido los desatinos”

Melissa Paredes y Anthony Aranda podrían ingresar a EEG y se cruzarían con Paula Manzanal