Florcita Polo se indigna EN VIVO con Thaís Casalino por insistentes preguntas sobre Néstor Villanueva

MOLESTA. Así se mostró Florcita Polo este viernes durante un enlace en vivo con Mujeres al Mando. Y es que la conductora del programa de Latina, Thais Casalino, le hizo insistentes preguntas sobre su polémica relación con Néstor Villanueva, luego que hace unas semanas revelara que están pasando por una crisis matrimonial.

“No voy a hablar de mi vida privada, voy hablar de lo que estoy haciendo hoy en día... estamos en una etapa de padres”, dijo la hija de Susy Diaz. “¿Pero conversas con él?”, le preguntó la presentadora de MAM. “Claro, por supuesto, converso con él para que me diga cómo están mis hijos”, respondió incómoda.

Thais Casalino no se quedó tranquila y le consultó si aún seguían viviendo juntos, desatando aún más su incomodidad. “Prefiero no dar detalles, creo que es mi vida privada y lo que pase se queda entre nosotros”, dijo Flor Polo.

Sin embargo, la conductora de Mujeres al Mando no se quedó callada y justificó sus preguntas. “Te lo pregunto con todo el cariño... se especula tanto y hay tantos titulares y se dice tanto de tu relación con él que me parece importante tener un espacio para que puedas aclarar porque, finalmente, si no hablan, se presta a la especulación y se dicen muchas cosas. Entonces por eso era mi pregunta nada más”, se defendió.

“Entiendo tu pregunta pero creo que ahorita lo que le importa a la gente es saber lo que está haciendo Florcita hoy en día... sigue trabajando, sigue saliendo adelante, está con sus vestidos y eso es lo importante, lo que la gente tiene que ver. Mi vida privada la mantengo al margen y prefiero no opinar al respecto y croe que si no lo he hecho antes, cuando pasaron los problemas, menos lo voy hacer ahora, no quiero tocar el tema”, aseveró Florcita Polo.

En ese sentido, aseguró que está dedicada a su trabajo y a sus dos pequeños. “Lo único que van a escuchar de mí es que sigo saliendo adelante, que sigo trabajando por mis hijos”, acotó.

