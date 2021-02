RECAYÓ. En el programa ‘América hoy’, Florcita Polo reveló que su salud, tras haberse contagiado de coronavirus, ha empeorado, a pesar de que ya lleva varios días con la enfermedad.

Florcita Polo indicó que los síntomas del coronavirus volvieron a pesar de que ya pasó 15 días y su salud se ha visto afectada nuevamente. La hija de Susy Díaz contó como la viene pasando tras haberse contagiado.

“De un momento a otro me puse mal, me empezó a doler la espalda, me ahogaba, me agitaba. El virus ha dejado secuelas y eso hace que siga tumbando”, dijo Florcita, muy preocupada.

TROME | Florcita Polo sufre secuelas de coronavirus luego de 15 días

SUSY DIAZ PREOCUPADA

Hace unos días, Florcita Polo contó que presentó síntomas graves de la enfermedad como dolor de pecho, agotamiento y pérdida del olfato. Cuenta que aún tiene secuelas que no le permiten retornar a su vida normal y dice que tomó ivermectina durante tres días y la ayudó mucho.

Por su parte, Susy Díaz le pidió mucha oración por su salud, ya que noto que se encuentra muy afectada por a secuelas de esta enfermedad.

Por otro lado, se desconoce cual es el estado de salud de su esposo, Néstor Villanueva, quien también se vio afectado por el coronavirus tras un viaje a Chancay.