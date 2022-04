Florcita Polo se presentó en el programa ‘D’ Mañana’ y se refirió a la situación que vive con su aún esposo Néstor Villanueva en medio del cumpleaños de su hijo Adrianito. La hija de Susy Díaz explicó por qué celebraron por separado y le mandó un mensaje al programa ‘Amor y Fuego’.

A raíz de algunas fotografías y videos que compartió Susy Díaz sobre la fiesta de cumpleaños de su nieto, Florcita Polo aclaró que ella decidió celebrarlo de manera íntima en la playa y que Néstor Villanueva sí estuvo con el pequeño.

“Ese no era el cumpleaños oficial de mi hijo, fue un compartir que yo le hice en la playa, que quise desconectarme del todo y me fui con mi hijo. Y bueno, Néstor sí estuvo con su hijo cuando yo llegué del sur, entonces Néstor tiene las puertas abiertas de la casa”, aclaró.

En esa línea, Florcita Polo dejó en claro que el divorcio con el padre de sus hijos es inminente y resaltó que ahora solo busca su tranquilidad para que no esté expuesta.

“Prefiero que cada uno lo haga por su lado (los cumpleaños) hasta que las cosas se calmen, estoy demasiado expuesta, demasiado estresada”, dijo.

Florcita Polo señala que programa ‘Amor y Fuego’ la está acosando: “Por favor, déjenme en paz”

Florcita Polo arremete contra programa ‘Amor y Fuego’

Florcita Polo aprovechó su presencia en Panamericana Televisión para mandarle un mensaje al programa de Rodrigo González y Gigi Mitre ‘Amor y Fuego’. La hija de Susy les pidió que dejen de buscarla para dar declaraciones, pues eso es acoso.

“Pido, por favor, a las cámaras ya saben de qué programa me refiero, que me dejen en paz porque no puedo trabajar tranquila y no puedo estar con mis hijos, tranquila, me parece un acoso todo esto. Me refiero al programa de ‘Amor y Fuego’, quien tiene que declarar es Néstor Villanueva, yo no”, sentenció.

