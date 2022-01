Susy Díaz contó que le ha cuestionado a su hija Florcita Polo por qué aguantó tantos años de maltrato por parte de su esposo Néstor Villanueva.

Susy, Florcita está trabajando a full y ya no quiere hablar de su vida privada. ¿La ves tranquila?

La veo trabajando bastante.

¿Te gustaría que pueda salvar la relación con su esposo?

Varias veces le aconsejé y no me ha hecho caso, por eso le ha ido mal. Ella tiene que aprender a caerse y levantarse sola.

¿Piensas que debería rehacer su vida con otra persona o estar soltera?

Cada uno decide, yo veo muchas cosas, pero solo le digo: ‘¿Tantos años has soportado? 14 años’. Si un hombre me trata mal, le doy ‘forata’, no aguantaría tanto. La vida es una sola y es para ser feliz. No está para soportar maltratos o humillaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Waldir Sáenz y la historia de la propina a Farfán: “Si yo le daba un sol, no salía en la película”

Gino Assereto le dice EN VIVO a Jazmín Pinedo que no volverá con ella: “Estoy en una relación conmigo”

Carlos Vílchez: “Soy feliz siendo solterito”