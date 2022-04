Susy Díaz confesó EN VIVO que el hijo de Florcita Polo, el pequeño Adrianito, no quiere ver a su padre Néstor Villanueva a raíz de todo el escándalo que ha protagonizado con otras mujeres. La exvedette aseguró que el menor también está siendo afectado e incluso está recibiendo bullying en el colegio.

“Adriano no quiere ver al papá, el día del avant premiere, Néstor me habla y me dice que quiere llevarlo, yo le dije ya, pero Flor me dice que el bebé no quería y no lo podía obligar”, aseguró Susy Díaz.

Al ser consultada por los motivos en que el niño no quiere ver al cumbiambero, la madre de Florcita resaltó que sería por los portales de espectáculos que vinculan a Néstor con Tessy Linda y sus ampays, por ello, no quiere tenerlo cerca.

“ Será por todo lo que ve y en el colegio le dicen ‘oye, tu papá en el auto rana’, las redes sociales no puedes esconder a nadie . La profesora nos ha prohibido hablar delante de mi nieto, pero el chiquito de 4 años no se da cuenta”, agregó.

Susy Díaz le implora a Néstor que se detenga

En otro momento, Susy Díaz le pidió ante cámaras a Néstor Villanueva que deje a un lado el escándalo por el bienestar de sus hijos y de su aún esposa Florcita Polo.

“Basta ya, para, si quieres hacer tus cochinadas, hazlo en cuatro paredes, veo que mi hija Flor sufre, la niñera me cuenta eso, para mí eso es un maltrato psicológico”, sentenció.