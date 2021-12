La polémica Susy Díaz se presentó el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre la separación de su hija Florcita Polo y Néstor Villanueva. La artista fue interrogada por Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes le consultaron si ella también asume los gastos de la pareja.

Susy Díaz confesó que quiso solventar parte de los gastos de su hija, pese a que ella ya estaba en una relación con Néstor, sin embargo, remarcó que fue su yerno quien no la dejó hacerse cargo. Incluso contó que le quiso regalar un departamento en La Molina.

“Flor y Néstor son los que hacen sus gastos personales, los dos trabajan. Yo les quise dar un departamento en La Molina, pero Néstor no aceptó”, precisó.

Según explicó la excongresista, Florcita ha sacado un préstamo de 10 mil soles para realizarse una sesión de fotos y que ese suceso le preocupó. Tanto así que le preguntó a Néstor Villanueva sobre el tema.

“Florcita es la que paga sus gastos, inclusive si es un préstamo al banco de 10 mil soles, no sé, quién le estaba haciendo sesión de fotos. Le dije a Néstor por qué Flor hizo el préstamo, no me gusta. Me dijo que ‘le cobraban por la sesión de fotos’, pero si yo más bien cobro para que me hagan fotos. Flor, le dije, no te dejes utilizar”, precisó.

FLORCITA NO LE CONTÓ A SUSY SU SEPARACIÓN

Asimismo, Susy Díaz reiteró que no quiere que Florcita y Néstor se separen por el bienestar de sus dos pequeños hijos. Según contó, ella se enteró de la separación a través de los medios de comunicación y no por su hija.

“Yo vivía en La Molina y les dejo el departamento totalmente equipado para que vivan juntos y yo me mudo a Ate. Un día regreso y veo a Néstor ahí, que vive en Chancay y no tiene donde dormir. Los dejé a los dos solos en el depa, no me metí en su relación... No me cuentan nada, me esconden muchas cosas, me enteré por la prensa”, sentenció.