El rompimiento de Florcita Polo y Néstor Villanueva sigue trayendo cola. Esta vez la bailarina Tessy Linda se presentó en Magaly TV, La Firme y brindó detalles sobre la relación que tuvo con el todavía esposo de la hija de Susy Díaz.

Tras la comentada separación de Florcita y Néstor, en esta ocasión Tessy manifestó que inició un romance con Villanueva en febrero de este año, luego que este le dijo que estaba solo y como lo conocía de varios años, ‘le creyó'.

“Néstor es un tipo muy educado sabe convencer a las personas, no me victimizo ni nada porque también cometí un error no debí creerle”, manifestó.

En la entrevista, también se presentó un mensaje de texto ‘calentón’ que Tessy Linda le envió a Néstor Villanueva, según ella, ‘por el grado de confianza que había entre ambos’.

TESSY LINDA: “COMETÍ UN ERROR”

En la entrevista, la bailarina Tessy Linda afirmó que cometió un error por este romance con Néstor Villanueva: “Yo estoy aquí para admitir que cometí un error; pero tengo los pantalones bien puestos para admitir que los cometí”, manifestó.

Tessy Linda afirmó que pese a que Néstor Villanueva salía en televisión a decir que quería recuperar a su familia, le seguía escribiendo.

