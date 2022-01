Florcita Polo se presentó este miércoles 19 de diciembre en el set de “En boca de todos” y brindó detalles del fin de su matrimonio con Néstor Villanueva, luego de 14 años de relación.

La hija de Susy Díaz dijo que sí le incomodó que su aún esposo y padre de sus hijos haya saludo a decir en televisión nacional que estaba soltero.

“Por supuesto que sí, porque si ustedes han visto mis declaraciones he dicho que no iba a hablar, que me iba a mantener al margen, pensé que haría lo mismo, pero luego salió diciendo una cosa que no más me quedó reafirmarlo. Cada uno nos dimos un tiempo, para ver qué pasaba. No declaré absolutamente, pero él habló. En realidad, lo que me molesto es que él siga hablando de nuestra vida privada”, dijo en un inicio.

En otro momento, la hija de Susy Díaz confesó que la relación “se enfrío” debido a la falta de atención de Néstor Villanueva.

“Había mucha falta de atención por eso decidí dedicarme a mis cosas. Para haber durado tanto tiempo si hubo amor, pero sí hubo mucha falta de atención”, comentó.

Por otro lado, Florcita aclaró que por el momento no quiere darse una nueva oportunidad en el amor, pues solo quiere enfocarse en sus hijos. “Creo que por el momento no, estoy dedicada a mis hijos, a mi familia, por el momento no”, acotó.

Finalmente, la empresaria dijo que su decisión de separarse del cantante es firme y que no dará marcha atrás. “No doy marcha atrás, ni para retroceder ni para coger impulso, la decisión la tomé yo”, enfatizó.

