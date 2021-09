Florcita Polo Díaz comentó que su esposo Néstor Villanueva , al igual que ella, es un artista profesional y bajo esa premisa respeta su trabajo, por eso asegura que el padre de sus hijos no se puso celoso cuando grabó el videoclip del tema ‘Tan enamorados’, que interpreta la agrupación ‘Los Tulipanes’, en el que al final se da un ‘piquito’ con el vocalista.

”Hice el videoclip con ‘Los Tulipanes’ y todo fue muy profesional. ¿Néstor, celoso? No, para nada porque sabe que es parte de mi trabajo, además él me acompañó durante la grabación de este video del tema ‘Tan enamorados’ que la está rompiendo. ‘Los Tulipanes’ hacen cumbia para los románticos y podrán escucharlos este sábado 18 de setiembre en el concierto que harán al lado de Ana Kohler, Lucho Paz y Los Parceros de Colombia, que se emitirá por redes sociales completamente gratis”, dijo la hija de Susy Díaz.

'Los Tulipanes' grabaron el videoclip del tema 'Tan enamorados con Florcita

Hay confianza entre ustedes...

Claro que sí. Además, él sabe que yo he estudiado actuación.

Te gustaría ser la protagonista de una telenovela

Me encantaría, yo estuve estudiando actuación en el taller de ‘Del barrio producciones’ (Productora de Michelle Alexander), pero vino la pandemia. Ahora estamos esperando que se puedan hacer las clases presenciales para seguir y culminar mi taller. Mi hijo Adrianito también está estudiando actuación, él sí pudo acabar su cuarto taller, lo pudo seguir por zoom, yo no porque mi taller era netamente presencial porque te preparaban para estar frente a la cámara, pararte, ver tu mejor ángulo, sonreír, pero con fe sé que pronto voy a retomar mi curso.

SEGUNDA DOSIS

Por otro lado, Florcita dijo que retomará sus estudios de actuación con más confianza porque este 23 de setiembre recibirá la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus.

LEE ESTO: Florcita Polo fue operada por tumor en el pecho

“Hay que seguir protegiéndonos, primero por nuestra salud y cuidar a los que amamos, segundo por respeto a quienes ya no están con nosotros y no tuvieron la oportunidad de vacunarse porque este virus se los llevó. Yo me contagié, la pasé muy mal y sufrí muchísimos porque pensaba en mis hijos, en Néstor, fue un episodio muy doloroso, ahora último perdí a mi tío y primo. Así que, si ya te pusiste la primera dosis, ve por la segunda. Al igual que la primera vez acudiré temprano a mi centro de vacunación este 23 de setiembre”, detalló.

Como se recuerda, cuando Florcita recibió la primera dosis se emocionó y lloró por ser una de las ‘afortunadas’ que durante esta pandemia pudo llegar a vacunarse.

