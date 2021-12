ROMPIÓ EN LLANTO. Florcita Polo protagonizó otro momento triste en televisión cuando reveló que su esposo Néstor Villanueva quiso regalar a su perrita Bellota sin su autorización. La hija de Susy Díaz se presentó en el programa ‘América Hoy’ para hablar sobre su crisis amorosa con el padre de sus dos hijos.

¿Néstor quiso regalar a Bellota sin tu autorización?, fue la pregunta que le hizo Janet Barboza en tono sarcástico sin imaginar que este suceso sería un momento triste para Florcita.

“¿Cómo llegó esto acá? Bellota es alguien muy especial para mí que yo la amo y la quiero mucho. No la regaló, pero desde que Bellota llegó a mi vida es parte de mi familia, yo amo a los animales”, dijo la artista totalmente sorprendida que se haya filtrado el hecho.

La popular ‘rulitos’ también quedó en shock al enterarse que Néstor intentó separarla de su mascota, por lo que contó el momento que vivió cuando envenenaron a su perrito.

“Flor de mi vida, no sabes cuánto he llorado porque envenenaron a mi perrito el año pasado y para mí fue el golpe más duro que me pudieron dar en el corazón. Creí que esto que poníamos en pantalla era una broma”, precisó.

FLORCITA ACLARA SUCESO CON NÉSTOR VILLANUEVA

Si bien Florcita Polo confirmó que Néstor intentó regalar a su pequeña Bellota, aclaró que no lo hizo de mala persona. Sino que intentó llevar a la mascota a otro lugar donde tenga la atención que necesita.

“En realidad Bellota está en la casa, es traviesa... (La quiso regalar) No por malo sino porque a veces es muy traviesa, rompe las cosas y entonces, como estamos en un departamento chico, necesitamos un lugar más grande donde tenga que estar ella para que juegue y no esté solita”, dijo.

“Bellota llegó a la familia cuando estábamos en pandemia porque mis hijos pidieron a un perrito y mi mamá me la trajo, le agarramos muchísimo cariño. Él la quiso regalar, no por malo, sino porque quería que esté en un buen lugar porque nosotros salimos todo el rato y ella se queda triste”, agregó la hija de Susy Díaz entre lágrimas.