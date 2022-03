Los nombres de Florcita Polo y su expareja, Néstor Villanueva, volvieron a aparecer en los titulares de los medios de espectáculos luego del bochornoso ampay del cantante con Sofía Cavero, una animadora conocida por participar en películas triple X.

Aunque la parejita ya había dado por terminada su relación en enero de este año, luego de sufrir por varios meses una crisis matrimonial, el ampay le cayó como un baldazo de agua fría a Susy Díaz y a su hija, quienes descartaron que vuelva a retomar la relación con el cumbiambero. AQUÍ TE CONTAMOS SU HISTORIA DE AMOR CON FINAL AMARGO.

CÓMO SE CONOCIERON NÉSTOR Y FLORCITA

Flor Polo y Néstor Villanueva se conocieron en 2008, cuando el cantante contrató a la hija de Susy para que protagonice un videoclip de su agrupación musical. Durante las grabaciones del video se enamoraron y comenzaron una relación sentimental.

Tras dos años de relación, Néstor le pidió matrimonio a Florcita en diciembre de 2010. Se casaron en el Parque de la Amistad de Surco, en una ceremonia transmitida por el programa de Magaly Medina. A la boda asistieron famosos, hombres de prensa y curiosos. La novia llegó acompañada por su padre, el fallecido Augusto Polo Campos.

EL ESCÁNDALO DE INFIDELIDAD DE NÉSTOR Y FLORCITA

Poco después del matrimonio, Flor anunció que se encontraba embarazada pero todo se empañó por un escándalo de infidelidad. Y es que la hija de Susy acusó a su esposo de haberla engañado con la cantante July Rodríguez y arrojó todas sus cosas por la ventana de su departamento.

Por su parte, Néstor Villanueva acusó a su esposa de haberle sido infiel con un promotor cubano que fue expulsado del Perú por haber ingresado ilegalmente. En varios programas de televisión se pasaron las imágenes de Florcita besando al extranjero.

Sin embargo, todo llegó a su punto más álgido cuando Flor salió a decir públicamente que tenía dudas de la paternidad de Néstor.

FLORCITA Y SU VECINO

Florcita Polo aseguró que le había sido infiel a Néstor Villanueva con su vecino. En ese momento, Susy Díaz señaló que su nieto no se parecía mucho a su padre, confirmando las sospechas de Flor, quien fue duramente criticada por la opinión pública.

En ese momento, la ahora empresaria intentó cambiar su versión y se disculpó públicamente con su esposo. Le pidió una nueva oportunidad para volver a ser una familia. Luego de unos meses separados, anunciaron su reconciliación y aceptaron que ambos habían cometido errores durante su matrimonio.

FLOR Y NÉSTOR RENUEVAN SUS VOTOS

En diciembre de 2020, en el primer año de pandemia, Florcita Polo y Néstor Villanueva renovaron sus votos matrimoniales en el hotel Bolívar. Sin embargo, un año después, a fines de 2021, confesaron que se encontraban en una crisis matrimonial y anunciaron su separación.

FLORCITA ANUNCIA CRISIS MATRIMONIAL Y NÉSTOR SE DECLARA SOLTERO

Hace algunos meses, Florcita Polo acudió a un programa de televisión donde le celebraron un año más de matrimonio con Néstor Villanueva. Fue allí que la hija de Susy Díaz confesó que se encontraban pasando por una crisis en su matrimonio.

Días después, el cantante dijo en Mujeres al Mando que se encontraba soltero, por lo que Flor usó sus redes sociales para emitir un comunicado anunciando su ruptura tras 12 años de matrimonio. ““Durante semanas se ha especulado sobre el fin de mi matrimonio con el señor Néstor Villanueva. En este lapso también he decidido no pronunciarme por respeto a mí aún esposo, nuestras familias y en especial a mis menores hijos a los cuales de ambas partes siempre nos preocupa por su bienestar físico y mental (...) El señor Néstor Villanueva ha declarado públicamente que está soltero por lo cual me queda reafirmar lo manifestado a fin de dar por concluido algún tipo de especulación”, escribió la empresaria.

NÉSTOR QUERÍA RECONQUISTAR A FLORCITA

En enero de este año, Néstor Villanueva comentó que luchará para salvar su matrimonio y nunca debió decir que estaba soltero. “La sigo amando (a Florcita), el amor no se va de la noche a la mañana, por eso voy a luchar, haré todo lo posible para mantener a mi familia”, dijo. “Por ahora le daré un tiempo para que analice las cosas y así poder conversar”, agregó.

NÉSTOR ES AMPAYADO CON ACTRIZ XXX

A solo dos meses y medio de anunciar su separación, Néstor Villanueva fue ampayado con una bailarina, llamada Sofía Cavero, en su camioneta. Las imágenes fueron difundidas por ‘Amor y Fuego’.

En la grabación se ve que el carro del cumbiambero estacionado en la fachada de una casa en Surquillo, a la 1.03 a. m. del martes 22. El exesposo de Florcita y la bailarina bajan un momento a la casa, pero regresan al vehículo, esta vez ambos se sientan en la parte de atrás.

Con botellas en mano, arman un “privadito” en la camioneta del cantante. “Se ven movimientos extraños en la parte de atrás (…) La camioneta se convirtió en un auto rana”, señala el reportaje.

Aproximadamente a las 2.30 a. m., Sofía Cavero baja del auto y se notan detalles extraños, ya que se ve con la ropa desarreglada y sin la correa que tenía al llegar.

A las 3.30 a. m., Néstor Villanueva hace un alto a su “fiesta privada” y se le observa salir de la unidad, por unos minutos, pero sin su camisa, solo lleva puesto su bividí.

“Seguían pasando las horas, cuando de pronto parece que algo se quemaba dentro, vean como se empañan las lunas, ¡ay no! la versión lorcha de Titanic en Surquillo”, mencionan en la nota.

Finalmente, minutos antes de las 7 a. m. Sofía Cavero abandonó la camioneta del cumbiambero y se va en un taxi. Mientras que Néstor ingresa a su departamento.

