NO LO ACEPTA. Susy Díaz se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para señalar que no está de acuerdo con la separación de su hija Flor Polo y Néstor Villanueva. Fiel a su estilo, la excongresista aseguró que su crisis matrimonial puede superarse porque su amor lo puede todo.

Quiere lo mejor para su hija Florcita, Susy Díaz encaró a Néstor para decirle que no le parece que se divorcien justo cuando acaban de cumplir 10 años de casados.

“No he estado de acuerdo con que se separen, yo quiero que estén juntos porque hay dos niños de por medio, estamos en el mes de Navidad, hay que pasarlo bonito y contentos”, dijo.

En esa línea, Susy Díaz recalcó que con el tiempo ha aprendido a no comentar ni meterse en la relación sentimental de Florcita.

Susy Díaz se niega a que Florcita se separe de Néstor Villanueva: “Quiero que estén juntos porque estamos en Navidad”. Video: Magaly TV La Firme

“Que mejor que ellos que solucionen, conversen y estén (peleando) por cualquier tontería. Yo creo que han pasado tantas cosas fuertes y han demostrado que es un amor muy fuerte y no estoy de acuerdo que se separen. Un matrimonio es así, es seguir para adelante y con bastante comunicación”, señaló.

SUSY ESTÁ ASOMBRADA POR CRISIS MATRIMONIAL

Susy Díaz se mostró impactada por la crisis matrimonial que pasa su hija Florcita con Néstor Villanueva.

“Yo la verdad siempre los veo juntos, nunca he visto una crisis, no sé lo que ha pasado, yo también me he quedado asombrada”, dijo la rubia, aunque sí mostró su preocupación, ya que su hija viaja constantemente por trabajo.

“Le han salido muchas marcas que la contratan, en todas las provincias, se va demasiados días y esa es mi preocupación por mis nietos, yo tampoco he estado en Lima y me preocupo porque creo que debe haber más comunicación y ella no debe aceptar tantos días de viaje”, acotó Susy Díaz.