¡Ni se miraron! Florcita Polo y Néstor Villanueva firmaron una ratificación de su divorcio en el Parque de la Amistad, esto luego de un error ortográfico que impidió que el primer documento prospere.

A su salida, la hija de Susy Díaz se mostró hermética y evitó en todo momento hablar del padre de sus hijos.

“Yo estoy enfocada en mi trabajo en mis cosas, vengo aquí a cumplir con lo que tengo que hacer y las cosas se están dando como tienen que ser (…) Yo hablo de mí”, remarcó en Amor y Fuego.

Néstor Villanueva y su mensaje a Susy Díaz: “Esperemos que deje de decir cosas”

En otro momento el reportero del programa de Peluchín le preguntó a Néstor si tenía algún mensaje para su exsuegra Susy Díaz, y el cumbiambero aprovechó para afirmar que siempre la respetará.

Florcita Polo y Néstor Villanueva firmaron ratificación de divorcio: Cumbiambero envía mensaje a Susy Díaz

“Ella es la abuela de mis hijos, tiene y va tener mi respetos, yo no tengo nada que decirle y tengo que respetar la manera de cómo se comporta a veces (…) Esperemos que sí y ahora se deje de hablar de decir y comentar cosas, yo siempre he querido hacer las cosas bien (…) No somos moneda de oro para gustarle a todo el mundo”, manifestó.

Sobre Florcita Polo, el cumbiambero explicó que se mantendrán en contacto por sus hijos. “Lo que tengamos que conversar lo haremos en las cuatro paredes (…) Seguimos siendo padres y eso tenemos que pensar para la tranquilidad de los hijos”, agregó.

