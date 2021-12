SORPRENDIDA. Así se mostró Susy Díaz este miércoles cuando fue consultada sobre las recientes declaraciones de Florcita Polo, quien aseguró que atravieza por una crisis matrimonial con Néstor Villanueva, el padre de sus hijos y con quien tiene 11 años de matrimonio.

“Yo la verdad siempre los veo juntos, nunca he visto una crisis, no sé lo que ha pasado, yo también me he quedado asombrada”, dijo la rubia, aunque sí mostró su preocupación ya que su hija viaja constantemente por trabajo.

“Le han salido muchas marcas que la contratan, en todas las pronvincias, se va demasiados días y esa es mi preocupación por mis nietos, yo tampoco he estado en Lima y me preocupo porque creo que debe haber más comunicación y ella no debe aceptar tantos días de viaje”, acotó Susy Díaz.

Susy Díaz negó que haya una crisis matrimonial entre Florcita Polo y Néstor Villanueva. Sin embargo, criticó que su hija esté tan alejada de su familia por el trabajo.

NÉSTOR NIEGA CRISIS CON FLORCITA POLO

Néstor Villanueva se presentó este miércoles en Magaly Tv La Firme tras las recientes declaraciones de Florcita Polo, quien anunció que estaba atravezando por una crisis matrimonial en pleno día de su aniversario de bodas.

“Ayer cumplimos 11 años de casados, 13 juntos, y no es que estemos atravesando por una crisis matrimonial... como dice el doctor (Angulo), las mujeres ven de otra manera las cosas. No es una crisis porque una crisis matrimonial es cuando ya está para morir la relación, cuando no hay solución, cuando no hay amor, pero el amor está... no estamos tan bien tampoco porque siempre hay cosas en una relación”, dijo en yerno de Susy Díaz.

Asimismo, aseguró que hay personas que especulan la distancia ha enfríado su relación con Flor Polo. “Esto sale porque dicen que ya no publicamos fotos y videos juntos del día a día. Gracias a Dios estamos con trabajo, ella está viajando, no tenemos una empleada que nos ayude a hacer las cosas juntos, alguien se tiene que quedar con los bebes, pero eso no quiere decir que estemos en una crisis”, aseguró.

Finalmente, Néstor Villanueva prometió que a partir de este momento le pondrá más atención a su esposa y madre de sus dos hijos.

