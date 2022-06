Magaly Medina informó este miércoles que Florcita Polo y su madre, Susy Díaz, acudieron hoy a una sede de la suprefectura para pedir garantías para su vida contra Néstor Villanueva, padre de los pequeños de la hija de Augusto Polo Campos.

“Ahora fue a pedir garantías y acá las tengo, a la suprefectura, y se las han dado. Le tiene tanto miedo a este hombre y cuando uno tiene temor es porque algo pasó que la marcó”, dijo la urraca en su programa.

En ese sentido, aseguró que esta mañana conversó con Florcita y esta le dijo que no quería mostrarse afectada frente a sus niños. “No está bien, está saliendo de una separación, está recuperándose, está juntando los pedazos que han quedado después de una convivencia que no le ha hecho bien. Es lógico que ella necesite un tratamiento no solo psicológico, sino también apoyo psiquiátrico para salir de esta situación”, añadió la conductora de Magaly Tv La Firme.

MAGALY EXPLOTA CONTRA NÉSTOR

Magaly Medina se fue con todo contra Néstor Villanueva luego que el cumbiambero se presentara en Amor y Fuego y negara que golpeó a Florcita Polo, además de rechazar que pidió dinero a cambio de firmarle el divorcio a su aún esposa. Según su versión, le dio a la producción de la urraca una suma muy alta para no prestarse al ‘show’.

“Dijo 20 mil, que realmente para televisión no es una cifra muy alta, pero a mí no me da la gana de pargarle por algo que él tiene que hacer como un hombre responsable, maduro, que dice que ama a sus hijos y que dice que en algún momento amó a la madre de sus hijos. No me dio la gana de reunir esa cantidad y dársela porque me parece un chantaje absoluto” , acotó la periodista.

En ese sentido, aseguró que si fuera la madre de Néstor, lo obligaría a ir a la notaría a firmar el divorcio y le regalaría el dinero. “A mí me encantaría tirarle en la cara 10 mil billetes para que vaya y de verdad deje a esta chica tranquila. Creo que si fuera su madre lo haría, lo arrastraría hasta un notario y le tiraría billete tras billete a este hombre que está haciendo padecer tanto a una chica que no lo merece ”, agregó Magaly indignada.

