“El Arroyito”, “Te mando flores”, “Enrédame”, son algunos de los éxitos de Fonseca, cantautor colombiano que ha sido muy productivo en pandemia y lanzó hace algunas semanas “Tú 1ero”, otro hit para su celebrada carrera que no admite fórmulas preconcebidas a la hora de componer. “Cuando estoy haciendo una canción nueva no estoy pensando en si voy por acá o por allá, simplemente me entrego a hacer música y sé que siempre esas canciones reflejan el momento de vida en el que estoy. No me pongo a pensar y planear mucho, solo intento que salgan las melodías y letras que quiero. Esa es la composición para mí”, cuenta a Trome.

“Para mí, la tarde es el momento en el que me meto al estudio cuando estoy en la casa. Entro a las dos o tres y me puedo quedar hasta las dos de la madrugada. Hay una frase de Pablo Picasso que me encanta, él decía: ‘que la inspiración nos agarre trabajando’. Eso sin duda tiene que ser así, a mí me gusta sentarme a escribir, pero no me hago problemas cuando no hay ninguna actividad en el camino. Pero la mayoría de veces aunque no esté componiendo, siempre estoy en el estudio mirando alguna canción nueva o revisándola”.

El colombiano celebra el reinicio de los conciertos presenciales y este 15 de agosto en Orlando inicia la gira “Compadres Tour: Fonseca & Cepeda”, que llegará a otras capitales norteamericanas. “La verdad que estamos felices con Andrés de regresar a los escenarios, el año pasado cuando íbamos a iniciar la gira empezó la pandemia y todo se tuvo que cancelar. Luego de recorrer doce ciudades en los Estados Unidos tenemos muchas ganas de recorrer Latinoamérica y regresar al Perú, tengo los mejores recuerdos de los conciertos y lo bien que me han recibido siempre”, afirma.

FUE JURADO

Fonseca confiesa que ha sido jurado de programas en los que se buscan nuevos talentos de la interpretación y tiene su propia opinión al respecto. “Hice dos temporadas en Colombia de un programa que se llama ‘A todo nivel’ y fue muy especial para mí, pues lo sentí como una manera de regresarle a la vida tantas bendiciones. Íbamos escogiendo a los cantantes que tenían potencial, les aconsejábamos hablándole desde el corazón y queriendo para ellos lo mejor, me lo gocé mucho”, dice el compositor.

La pregunta de rigor para un especialista en la materia: ¿Qué es más importante para triunfar, la voz o un estilo? Fonseca la tiene clara, y responde sin titubeos. “Las dos cosas yo creo. La voz es importante, pero tener un estilo propio es sin duda lo que te va a ayudar a abrir tu propio camino, es lo que te dará tu sello personal. Hay que trabajar en esos dos rubros para destacar en la carrera”.