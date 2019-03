'La Foquita' afirma que jugará con la frente adornada y que no está triste

Por: D. Bautista



‘La Foquita’, al estilo del cómico Miguel Moreno, aseguró que está listo para enfrentar a la selección de Paraguay, en el amistoso por fecha FIFA. Y, aunque no le ha ido bien en el amor, jura que saldrá a la cancha ‘con la frente adornada para dejar en alto al Perú’.

“Sabía que lo de Ivana no iba a durar mucho, ya que Mario me dateó que ella se aburría rápido, no estoy triste, al contrario, más tarde llamaré al ‘Zorro’ para que me diga a quién tiene en su catálogo”, dijo ‘La Foquita’.

¿Es cierto que te ‘adornaron’?

No me engañaron, Mario es mi amigo, él me avisó que saldría con Ivana en la madrugada porque tenían insomnio.



En redes sociales dicen que la cabeza te va a pesar en la cancha.

Aunque los ‘cuernos’ me pesen, igual haré goles.



¿Cuál es tu score?

Ganamos 3-0.