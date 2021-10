La actriz Francesca Vargas cuenta que siempre soñó con dar vida a Micaela Bastidas y contar su verdadera historia. El rodaje de las escenas de tortura la agotó física y emocionalmente y enseña teatro porque le llena el alma.

Contaste que siempre te imaginabas haciendo el personaje de Micaela Bastidas.

Lo que pasa es que una como actriz siempre está viendo cuáles son sus posibilidades, que personaje puede representar. Ya había chequeado quiénes son las heroínas del Perú y decía que me encantaría ser Micaela Bastidas. Nunca imaginé que me iba llegar el casting, pero pasó y fue como lo había pensado, imaginado y soñado.

¿Cómo te preparaste para este personaje?

La estudié mucho. Revisé los libros originales, tuve mucha información desde Cusco, Abancay, tuve asesoría de expertos. Esa fue mi preparación y de ahí mucha concentración durante el rodaje. Creo que eso fue esencial, fue muy difícil grabar las escenas teníamos que estar todos muy concentrados.

Ahora que conoces más de Micaela Bastidas, crees que su historia está bien contada en los colegios.

Creo que no le han dado la importancia que tuvo. No fue Túpac Amaru y su esposa, fue Micaela Bastidas y Túpac Amaru, a la par. Ella lideró, tal como lo hacía Túpac Amaru, todos la obedecían y hay cartas sobre eso. Pero parece que no les gusta que haya una mujer que hizo algo importante y siempre tratan de tapar los hechos grandes de las mujeres. Así que me encanta que la serie, ‘Los otros libertadores’, esté mostrando a una Micaela tan fuerte, no la han tapado ni ocultado como en los libros de historia.

Te identificas con el personaje...

Sí obvio, me encantó hacerlo porque yo también soy superrebelde y entonces fue como: “Soy yo y me encanta”. Me siento muy identificada con ella.

Las escenas dramáticas, como la tortura, fueron muy exigentes a nivel actoral y emocional.

Muchísimo. Fue un día de grabación de las muertes, pero fue muy difícil la verdad. Además todos estábamos muy cargados, había mucho ajetreo, teníamos que estar muy concentrados. Ese día llegué a mi casa cansada, muerta física y emocionalmente. Fue muy agotador para todos.

‘Los otros libertadores’ tuvieron un buen estreno.

Sí, además es un hecho muy importante de nuestra historia, son cosas que de verdad ocurrieron y creo que es bueno revisarlo porque hoy no se tiene tan presente o no sabes cómo fue la historia y no nos importa mucho. Creo que es momento, otra vez, de repasarla, revivirla y conocerla para que no volvamos a repetir los errores del pasado, porque hay cosas que seguimos repitiendo hasta ahora.

¿Qué otros proyectos tienes?

Soy profesora de teatro, dicto hace muchos años. Estoy haciendo ahora talleres presenciales, regresando poco a poco a la normalidad, así que estoy muy feliz. Enseñar es algo que me llena el alma.

