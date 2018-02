Francesca Zignago no le cierra la puerta a los realities [VIDEO y FOTOS]

Francesca Zignago (24), la popular ‘Peque’, tiene la frescura a flor de piel. Ella es una de las protagonistas de la telenovela ‘Cumbia pop’ y cuenta que se ha ganado su espacio en el mundo de la actuación con su esfuerzo, sin que ‘pese’ el apellido de su famoso primo Gian Marco. Se describe como una chica con ‘barrio’ que rechaza el racismo, la discriminación y las cirugías estéticas. Y, claro, el amor no es ajeno a su corazón, pues a sus 24 años convive con el actor Diego Reátegui, con quien proyecta, en el futuro, tener una familia.



¿Qué te parece la aceptación que tiene la serie y tu personaje ‘Jimena’?

Superfeliz, porque es un proyecto nuevo y hay mucho talento. La gente sabe diferenciar la ficción de la realidad. Mi personaje es el de una chica mala, racista, pero no soy así en la vida real.



¿En qué te pareces a tu personaje?

Que soy un poco ‘achorada’, que no me quedo callada y si alguien me busca la bronca o algo, trato de conversar. Mi personaje tiene barrio, al igual que yo. He parado por todos lados y desde chiquita me gustó conocer gente de muchos lugares.



¿Sientes que la fama te mareó en algún momento?

No. Me gusta el cariño del público, pero no me creo nada, al contrario, voy al mercado y converso con las ‘señitos’. Eso de ‘clases sociales’ no está registrado en mi cerebro, pues no existen para mí.

¿Consideras que te favoreció en algo ser la prima de Gian Marco Zignago?

A Gian Marco lo quieren un montón, al igual que a mi hermana Alessandra Zignago, pero creo que poco a poco me gané mi nombre. Él (Gian Marco) no me ha dado ningún consejo, somos primos porque su papá es primo hermano de mi papá.



¿Le has cerrado las puertas a los realities?

No. Me estoy formando como cantante, actriz, y estar en un reality hizo que se me abran algunas puertas.



¿Has pensando hacerte alguna cirugía estética?

La única cirugía que necesito es de los ojos, porque no veo bien y me tendrían que hacer una operación para ver mejor. Siento que la belleza natural de una mujer es la más bonita, pero respeto a la gente que se somete a ellas. En mi caso, no estaría segura con cosas encima, me sentiría insegura.



No quieres ser una ‘chica plástica’…

Así es. A veces las cosas que no son de tu mismo cuerpo te pesan y como que te cargan. Eso (cirugías) te pasa factura, así que prefiero que el deporte haga lo suyo para estar igual de flaca y bonita.



Encontraste el amor entre luces y reflectores... ¿Cómo te va con Diego?

Sí. Lo conozco de hace años, tuvimos una historia muy chiquita, pero importante. Estábamos en una época de exploraciones y encontrarnos fue como una señal.



Hacemos muchas cosas juntos, compartimos mucho el arte y nos divertimos mucho. Ya llevamos ocho meses de relación.



¿Ya viven juntos?

Sí. Desayunamos juntos, cocinamos, me ayuda a limpiar y es un hombre muy bueno.



¿No es un hombre machista?

Al contrario, siempre quiere aprender a cocinar, limpiar y se encarga de muchas cosas.



¿Es la primera pareja con la que convives?

Así es. Es primera vez que comparto tantas cosas con alguien, nos complementamos un montón y nos hemos ayudado a crecer en el trabajo, porque estamos en la misma rama.



¿Celosa?

Somos celosos, pero lo normal. Siempre hay celos cuando te gusta y quieres a una persona.



¿Te da motivos para celarlo?

No, pero soy bien fastidiosa, acepto que es mi debilidad, pero confío en él y viceversa. La confianza es la base de nuestra relación.



¿Perdonarías una infidelidad?

Imposible que lo haga y él tampoco.

¿Hay planes de encargar un bebé?

Recién tenemos ocho meses, sería hermoso (tener un hijo), sí hemos hablado de eso, siempre tenemos ilusiones a futuro, pero todavía falta mucho. Siento que cada uno debe crecer más, necesitamos seguir madurando y vivir como pareja. Nunca me había proyectado tanto con una persona, pero llegó en el momento indicado a mi vida.



Se podría decir que después de ‘besar tantos sapos’ encontraste a tu ‘príncipe azul’...

(Ríe) ¡Sí! Estoy feliz a su lado y él conmigo, así que veremos qué nos depara el destino.



¿Cómo te ves en algunos años?

Quiero seguir creciendo en la actuación y me veo viajando a otros países para actuar. Me gustaría representar a mi país fuera de Perú.