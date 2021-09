Hace unos años atrás, la farándula peruana comenzó a temblar con la aparición de Francis Aimini, que se hizo llamar como “la amiga de todos” e incluso esa exposición la llevó hasta el teatro, trabajando con el fallecido productor Alex Otiniano. Hoy, alejada de las pantallas y con el boom de las redes sociales, vuelve con todo y desde Cancún le cuenta a Trome sobre sus nuevos emprendimientos y otros pasajes pocos conocidos de su vida.

Cuéntame, ¿fue difícil dejar la fama e ir para México en busca del éxito?

Si porque justo estuve trabajando con Alex Otiniano hasta el 2014. Ahí decidí volar a México, ya que primero llegue a Ciudad de México porque quería seguir estudiando teatro y ver la posibilidad si podía hacer algo aquí, pero me di con la sorpresa que acá los mexicanos son muy nacionalistas. Mejo hubiera venido desde niña y estudiado en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). No obstante, Alex antes de morir me dijo que regrese a Lima, ya que iba hacer su protagonista del “Último Tango en Paris”, pero murió y no se pudo. De ahí, yo estuve en el “señor de los cielos”, pero tuve un rol solo de extra.

¿Y luego qué hiciste?

Entonces, ya que no me gusto la Ciudad de México y conocí un mexicano que se volvió mi Sugar Daddy y me dio de todo. Me compro mi carro, me mude a Cancún, me dio no te imaginas, ahí empezó todo como viajes por casi todo el mundo, cruceros y fui al mundial 2018.

¿Te arrepientes de algo?

No de nada. Me divertí y gane mucho dinero en Perú. Pero mi vida de fiestas constantes pues no lo aproveche.

¿A qué te refieres que no aprovechaste?

No aproveche allá en Perú de comprarme un carro o una casa o estar en un programa de televisión. Eso Alex Otiniano siempre me lo echaba en cara que fui cojuda.

Entonces, ¿te iba bien trabajando en Perú antes de ir a México?

Hubo un tiempo en Lima que mis fotos se descargaban en todos los celulares del país. Llegue a ganar más de 5 mil dólares mensuales. Era muy chibola y todo lo veía fiestas y diversión. Pero no me arrepiento de lo vivido y lo bailado, ya que nadie me lo quita.

¿Y te arrepientes de los ampays que estuviste envuelta?

No de ningún ampay. Al contrario lo volvería hacer.

¿Piensas volver a Perú?

Ahora iré a Lima más seguido, me ha dado ganas de revivir a todos mis fans. Si estoy yendo cada 4 meses. Ahora voy fin de año pues revivir un poco a la amiga de todos.

¿Cómo va el corazón?

Pues de puros Sugar Daddy (se ríe). Ahora, ya a mi edad creo que el amor va con el dinero en verdad. No estoy para perder el tiempo. Actualmente tengo un Sugar de Estados Unidos que siempre viene.

Fuiste al Mundial de Rusia a seguir a la selección peruana, ¿qué tal esa experiencia?

Fue una experiencia inolvidable, porque también fui al Mundial 2014 Brasil, pero no fue igual, ya que no estaba mi país en competencia. En cambio, en Rusia pues me encontré con todo mundo. Fui al partido de Perú vs. Francia en Ekaterimburgo. Me encanta cuando juega mi país, pues ahora soy hincha del equipo donde esta Neymar y Messi en Francia.

Francis Aimini, “la amiga de todos” siguió la selección peruana en el mundial de Rusia 2018

He visto que has activado tu OnlyFans, TikTok (@francisaimini) e Instagram. ¿Estás con fuerza en las redes sociales?

Ahora que existen las redes es mas fácil para que las nuevas generaciones sepan quien soy. El OnlyFans en 3 días ya está viendo frutos. Porque he visto que hasta una modelo (se refiere a la argentina Xoana González) se compro su casa con el OnlyFans. Pues vamos a ver que tiene ella que no tenga yo. Aún tengo muchos fans que si los revivo me hago también de una casa. Si quiero comprarme un departamento en Miraflores si o si es mi sueño y lo cumpliré, ya que estoy juntando.

¿Cuéntale a tus fans sobre tu OnlyFans?

Sobre mi OnlyFans por el momento 10 dólares, pero haré paquetes de 3 meses y sorteos más adelante quiero este mes a ver con cuanto cierro.

Finalmente ¿siempre te gusto la farándula?

Desde chibola estuve en las novelas de “Boulevard” e “Torbellino” de iguana. Luego, Manolo Castillo siempre me llamaba de extra incluso concurse para Miss Perú en el 2000, pero solo me utilizaron de relleno y 2001 estuve en la serie hot llamada “Latin Lover”, donde participaron Andrea Montenegro, Malu Costa y Angie Jibaja. Incluso a Angie la conozco desde 1992 cuando seguíamos a los artistas como los “Menudo”. Recuerdo que parábamos en el Bowling. A Susy Díaz y Flor Polo las conocí en 1999. Y así conocí a mucha farándula. Por eso cuando salí a la fama se quedaron con la boca abierta.