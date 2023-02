NO HACE CASO. La jovencita Francisca Aronsson, quien está brillando en Europa, se pronunció por la lluvia de críticas que ha recibido por hablar como española cuando es peruana. La actriz aseguró que no le molestan los comentarios, sin embargo, se justificó diciendo que prefiere un acento neutro que el peruano para producciones en el exterior.

“Realmente me los tomo con mucha gracia (ríe). Aquí toda la gente en España es como “Fran, no tienes acento español. Tienes un acento latinoamericano, pero no peruano, sino un acento como una combinación . Tengo 16 años, estoy siempre viajando por tantos países por el trabajo de mis papás, por mi trabajo, hablo con tantas personas de diferentes nacionalidades, es normal”, dijo.

En declaraciones para La República, precisó que escucha muy bien el pronunciamiento de las palabras en Europa y que es totalmente inconsciente que hable como española.

“Al tener tan buen oído, se nos pega cualquier tipo de acento y comenzamos a hablar de una forma y de otra... Pero que no piensen que estoy hablando de tal forma porque sí es inconsciente. También trato de no pegarme a un acento peruano, prefiero tener un acento neutro por si me sale una producción en otro país yo esté accesible a poder explorar y agarrar el acento que necesite. Si me piden que sea española en España, pues voy a hacer un acento español, si me piden que haga de mexicana, voy a hacerle mexicana porque para eso estoy, para eso somos actores”, agregó.

Francisca Aronsson joven actriz sorprende con dejo español en programa de YouTube de Los Corneros. (Foto: Captura)

FRANCISCA Y SU PRONUNCIADO ACENTO ESPAÑOL

Al regresar al Perú tras su exitosa estadía en España, Francisca Aronsson dejó boquiabiertos a sus fans al tener un pronunciado dejo español. En entrevista con el programa de YouTube “Los Coneros”, la actriz sorprendió con su forma de hablar totalmente diferente a cuando vivía en el Perú.

En la conversación con los conductores del espacio, Francisca Aronsson habló sobre sus inicios en la televisión y contó que con apenas dos días de nacida, fue elegida como modelo para la publicidad de la clínica donde su mamá dio a luz.