La actriz Francisca Aronsson contó que la pandemia le afectó y sufrió de ansiedad y está apoyando la campaña ‘Misión Posible por la Educación’, de Unicef, que busca recaudar más de 2 millones de soles para contribuir a equipar miles de aulas escolares que no tienen mobiliario o lo tienen en mal estado en regiones como Ucayali, Loreto, Huancavelica y Lima Norte.

“Gracias a Dios, por mi familia, tengo todas las condiciones de educación, pero igual también ha habido momentos en que no he tenido internet, me ha fallado, no he podido tener acceso a la educación que todos nosotros merecemos. También nos ha afectado en la salud mental de todos los niños y adolescentes, y eso también me afectó a mí de una u otra forma”, comentó Francisca en el lanzamiento de la campaña ‘Misión Posible por la Educación’ de Unicef.

¿De qué manera te afectó?

Emocionalmente, me daba ansiedad, a veces depresión. Son cosas que yo pensé nunca sufrir, pero tres de diez adolescentes sufre de ansiedad, depresión. Todo esto a raíz de la pandemia, es un tema difícil, complicado...

Por eso estás apoyando la campaña ‘Misión Posible por la Educación’...

La idea es recaudar dos millones de soles, que es una cifra bastante humilde, sobre todo porque hemos pasado dos años sin educación. Muchos niños y niñas no han tenido la posibilidad de tener una digna educación, por eso que ‘Misión Posible’ se hace presente junto a ATV para recaudar fondos y que se puedan comprar tablets, mobiliarios para los colegios, más que todo de Lima Norte, Ucayali, Loreto y Huancavelica, que son zonas rurales donde no llega el internet en buenas condiciones. La campaña va del 12 de mayo al 4 junio, pueden donar 30 soles y participar en el sorteo de un auto cero kilómetros.

MISION POSIBLE POR LA EDUCACIÓN

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en alianza con ATV, presentaron Misión Posible por la Educación, una campaña que busca llamar la atención sobre el impacto de la pandemia en la educación de niñas, niños y adolescentes y recaudar fondos para contribuir a superar las brechas que dificultan que los 8 millones de escolares del país reciban una educación digna.

“Estamos realmente en una situación crítica, que no hemos visto en el Perú en mucho tiempo y que nos va a pasar factura en las nuevas generaciones. Hemos estado dos años con las escuelas cerradas, debido a la pandemia, lo que ha generado grandes pérdidas. De acuerdo con el Banco Mundial, estos dos años equivalen a 10 años de aprendizaje. Y esta no es la única pérdida, según el Ministerio de Educación, 700 mil alumnos están en riesgo de dejar la escuela, lo que equivale al 10% de la matrícula escolar”, comentó Ana de Mendoza, representante de Unicef en el Perú durante la ceremonia de presentación de la campaña.

