Francisca Aronsson regresó al Perú tras su exitosa estadía en España, país en el que estuvo residiendo por más de dos años debido a que estuvo grabando las series “El internado: las cumbres” de Amazon Prime Video, y “HIT” de RTVE.

La joven actriz, que tiene una vasta trayectoria a sus cortos 16 años, ofreció una entrevista al programa de YouTube “Los Coneros”, donde lo que más llamó la atención fue el pronunciado dejo español que se le escuchó mientras hablaba.

En la conversación con los conductores del espacio, Francisca Aronsson habló sobre sus inicios en la televisión y contó que con apenas dos días de nacida, fue elegida como modelo para la publicidad de la clínica donde su mamá dio a luz.

También destacó el importante apoyo que recibió de su madre cuando con apenas 6 años decidió ser actriz y cómo ella la ayudó a obtener su papel en “Al Fondo Hay Sitio”, donde interpretó a ‘Danielita’, la hija de ‘Koky Reyes’ (Paul Vega).

Pero eso no fue todo, ya que también hizo una importante revelación. “Me atraen mucho los chicos que son así como Cristorata”, dijo refiriéndose al popular TikToker, aunque precisó que si bien en algún momento fue su ‘crush’, lo que le llama más la atención es su contenido.

EXPLOTÓ POR PRESUNTA CUENTA ONLY FANS

Indignada se mostró actriz juvenil Francisca Aronsson a finales de setiembre, tras verse afectada por inescrupulosos que estuvieron manipulando su imagen en la conocida plataforma Onlyfans. La joven aseveró que por ser menor de edad sus padres tomarán acciones legales contra los que pretenden vincularla a ese tipo contenidos.

“Algunas personas me escribieron que habían fotos o videos falsos circulando, pero no le di importancia porque también inventaron que me había hecho cirugías. Pero ahora dicen que tengo Onlyfans, me sorprende porque es algo que no haría, ni pienso hacer”, dijo inicialmente.

“Este tipo de plataformas para alguien de mi edad es TOTALMENTE ILEGAL. Es triste saber que puede haber personas que buscan lucrar falsificando imágenes y videos con menores de edad. Eso es abuso y penado por la ley. Esto es algo alarmante para todos los y las menores que puedan tener algún contenido digital”, aseveró la joven.