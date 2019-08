¿Franco Cabrera y Andrés Vílchez enfrentados por el corazón de Alessandra Fuller?

Alessandra Fuller y Andrés Vílchez continúan en coqueteos. Así lo demostraron en la alfombra roja de la película ‘Recontra loca’, donde también asistió el actor Franco Cabrera.

“Es bonito estar nuevamente juntos, sigo esperando que me diga que sí... (‘Ale’) ha venido un poco bronceadita y con otro semblante de sus vacaciones en Bali (Indonesia)”, sostuvo Andrés Vílchez, mientras apreciaba la esbelta silueta de la actriz y jugaban a las ‘miraditas’.

Muchos dicen que tendrían algo más que una amistad, ¿es cierto?

​‘Ale’: Tenemos una bonita amistad, mucha confianza, nos conocemos hace mucho.

Pero Andrés dice que sigue esperando que le digas ‘sí’...

Recién me entero de que ha dicho que me ha ‘tirado maicito’ y está esperando que pique. No entiendo. Andrés, ¿a qué te refieres?

Andrés: Se sobreentiende.



¿Te pone celoso que la hayan vinculado con Franco Cabrera?

Para nada, la conozco bien, ya quien pierda su tiempo...



¿Franco no es tu competencia?

Andrés: ja, ja, ja.

‘Ale’: No quiero quedar como la ‘amiga de todos’, son amigos de verdad. Tampoco es que me vaya a cerrar y decir: ‘No quiero amor’. Uno no puede bloquear los sentimientos, si llega algo, llega.

Por su parte, Franco Cabrera reiteró que no le molesta que lo vinculen con Alessandra Fuller, quien es solo su ‘amiga’.

“¿Si tengo una amistad con Andrés? No, no lo conozco. Lo he saludado, es un gran tipo, es buen amigo de ‘Ale’ y debe ser por algo, seguro es una persona extraordinaria”, acotó Cabrera.

(D. Bautista)