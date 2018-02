Franco Cabrera retó a usuario que dudó de su talento para conducir programa "Al Ángulo" [VIDEO y FOTOS]

La polémica por ingreso de Mathías Brivio a Fox Sports Radio Perú salpicó a uno de los conductores del programa deportivo "Al Ángulo". Se trata del actor Franco Cabrera, quien se vio mortificado por el comentario de un usuario en Twitter.



El usuario en Twitter comparó el ingreso de Mathías Brivio en Fox Sports Radio Perú con la presencia de Franco Cabrera en el programa "Al Ángulo". "A él lo pusieron para la chacota y para conducir, no es un especialista en fútbol precisamente, sabe menos que tú y yo con seguridad. Al parecer Fox quiere imitar de alguna manera eso", escribió el joven en la mencionada red social.



El comentario indignó a Franco Cabrera, quien decidió responderle a través de Twitter. "Cuándo quieras, dónde quieras para demostrar esa teoría tuya. Qué tal en el canal. Me avisas", escribió el actor y conductor de "Al Ángulo".



El usuario le respondió pidiéndole disculpas y afirmando que siempre le hacen bromas de ese tipo. "Sorry Franquito. Eres un showman hermano pero siempre te vacilan de que no sabes de futbol jajajajaja, entonces se equivocan ¿El canal? Tal vez algun dia jajaja, saludos, programón", escribió el joven en Twitter.



Este intercambio se produjo después de que se cuestionará el ingreso de Mathías Brivio a Fox Sports Radio Perú. El conductor de Esto es Guerra conducirá el programa de radio de la cadena deportiva. El hecho generó duras críticas en redes sociales.

Conductor se indigna por tuit Conductor se indigna por tuit

Actor le responde a usuario de Twitter Actor le responde a usuario de Twitter

Y ahora sí, es oficial. Franca Morena, SVP y General Manager de FOX Networks Group Perú hace oficial el lanzamiento de #FOXSportsPerú. ¡Gracias por unirte a nuestra familia! 😀 (PT 2) pic.twitter.com/NWTgpmU1T6 — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 27 de febrero de 2018