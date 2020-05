Da su versión de los hechos. Tras un largo silencio, Frank Dello Russo utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre su separación de Vania Bludau.

El abogado señala que la versión de que le fue infiel es falsa. “La verdad es simple, no dejes que los medios te engañen. No voy a hacer específico con los detalles de por qué terminó, pero si quiero ser específico con que terminó en Marzo y no tiene nada que ver con infidelidad en tinder”, escribe Frank Dello Russo en su cuenta de Instagram.

Frank Dello Russo explica que tuvo una discusión muy fuerte en marzo con Vania Bludau, ambos trataron de arreglar las cosas, pero finalmente decidieron que lo mejor era terminar. “Decidimos que ella se iba a mudar del departamento que compartimos juntos después de la cuarentena. Por mientras, yo viviría en otra parte mientras Vania encontraba un espacio para ella”, precisa el abogado.

Frank Dello Russo explica que se descargó Tinder después de un mes de la separación con Vania Bludau. “Nunca hicimos nuestro rompimiento público. Más de un mes después, el 27 de abril, me descargué Tinder cuando la relación ya había finalizado”, precisa el abogado. Además, señala que tanto él y como Vania Bludau saben la verdad.

Vania Bludau termina relación con abogado

VIDEOS RELACIONADOS

Vania Bludau

Vania Bludau sobre El Valor de la Verdad

TAMBIÉN PUEDES LEER

Vania Bludau celebra su soltería bailando y la comparan con Ester Expósito

Vania Bludau cancela compromiso con su novio porque le encontró facturas de Tinder

Expareja de Vania Bludau envía indirectas en Instagram tras fin de su noviazgo con la modelo