“Mi nombre es Frank Pérez Garland , soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mí y debo confesar que la mayoría son ciertas”, dice la primera parte de la confesión del realizador y director de películas peruanas como ‘Locos de Amor’.

Frank Pérez Garland, quien dirigió también varias obras de teatro, fue denunciado públicamente por varias alumnas y compañeras de trabajo cuyas identidades han quedado en el anonimato. Algunas indicaron que el director de cine durante las clases que impartía les hacía peguntas que atentaban contra su libertad sexual hasta pedía que le enviaran fotografías. También hubo quienes denunciaron que al conectarse vía skype con él, este les mostraba su miembro viril.

“ Por mucho tiempo he seducido de manera intensa, y en algunos casos invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas . Cuando lo hacía n era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder”, indica otra parte de su confesión.

Frank Pérez Garland reconoció haber acosado sexualmente a compañeras de trabajo y alumnas

“Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mí ”, se justifica.

Asimismo indica que “hace algunos meses dejé las redes y paré también los intentos de seducir a otras mujeres. Sin embargo tengo muy claro que el daño ya está hecho y ahora lo único que puedo hacer es aceptar mis errores y pedirle disculpas a todas las mujeres que fueron víctimas de mis acciones . Pido perdón también a mi entorno cercano por estos momentos tan horribles que les estoy haciendo pasar”.

Frank Pérez Garland culmina su comunicado nuevamente lamentando “profundamente todo el daño y el malestar que he generado durante estos años. Les pido mis más sinceras disculpas a cada una de ustedes”, recalcó.

Frank Pérez Garland reconoció haber acosado sexualmente a compañeras de trabajo y alumnas

NO ES SEDUCCIÓN, ES ACOSO

En redes sociales, este comunicado ha sido duramente criticado por los usuarios y usuarias, ya que para ellos lo hecho por Pérez Garland es claramente un delito, pues durante años acosó sexualmente varias mujeres abusando de su poder y de su posición de director. Incluso en su misma red social le hacen saber que no normalice el ‘acoso’ con ‘seducción’.

“No trates de tapar y minimizar tu ACOSO, como seducción. Es un DELITO”, “eso es ACOSO SEXUAL, no seducción”, “NO LAS SEDUJISTE, LAS ACOSASTE! EL ACOSO ES DELITO”, “Hay demasiada información a la mano para saber sobre el acoso sexual en vez de dar el respaldo a unas disculpas tan absurdas como estas. Una pena”, “A esas 45 personas que le dieron like a este post, todo bien por casa? No tienen hijas, sobrinas, hermanas, mamás, amigas? Les sería suficiente que un tipejo las acose y después se disculpe diciendo que solo las “sedujo”? Espero que esto termine en una denuncia penal. Esto es ACOSO y es un DELITO”; escribieron algunas usuarias.

Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio de la Mujer, sobre todo a la ministra Rosario Sacieta para preste atención a esta denuncia.

Él no lo está negando y esto no amerita una felicitación.



Ha malempleado sus espacios de poder y no puede mantenerse en ellos.

Testimonios recogidos protegiendo identidad de las víctimas: https://t.co/MwqVJ24eBE pic.twitter.com/RJcFIedNqm — Alejandra Bernedo (@MarialeBernedo) September 1, 2020

Tremendo acosador resultó Frank Pérez Garland de manera sistemática con sus alumnas. pic.twitter.com/qcJfkMQcEr — P. (@paudiovisual__) September 1, 2020