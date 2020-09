En un nuevo comunicado en las redes sociales, Frank Pérez Garland ’aclaró' que en ningún momento confesó ser un ’acosador’ y que sus disculpas públicas fueron para las personas que se vieron afectadas por sus actos, pero en ningún momento sostiene que reconoce algún delito y mucho menos “haber cometido actos de acoso o agravio sexual contra alguna mujer que haya trabajado conmigo o haya sido mi alumna”.

“Había decidido, tras la terrible situación personal y familiar por la que estoy pasando, no volver a pronunciarme sobre los hechos dolorosos a los que ayer aludí. Pensé que el hecho de pedir disculpas públicas a las personas que se sintieron afectadas por alguno de mis actos, pero sobre todo a mi esposa y amgos, era un primer paso necesario. Pero por algún motivo se ha malinterpretado lo que señalé, por lo que creo que es vital aclarar y precisar algunas cosas”, dice la primera parte de su comunicado.

“Ayer y hoy diversos medios de comunicación y redes sociales, se ha indicado que yo habría aceptado haber acosado sexualmente a varias mujeres e incluso se hace referencia a una menor de edad. Niego tajantemente esas imputaciones. Y vuelvo a pronunciarme solo para aclarar que no he aceptado en ningún momento haber cometido actos de acoso o agravio sexual contra alguna mujer que haya trabajado conmigo o haya sido mi alumna”.

“Ayer sentí que como padre, esposo, hijo y hermano tenía que afrontar las cosas directamente, y por eso, intenté ser honesto conmigo mismo y con quienes me rodean. Por eso dije la verdad y aceptar haber seducido y haber sido excesivamente galante con algunas mujeres, y en algunos casos, haber tenido conversaciones subidas de tono, pero siempre en forma consensuada”, recalcó.

“Lamento en el alma haberle faltado el respeto a mi matrimonio, a mi familia y a las personas que así lo sintieron en su momento, pero reitero que nunca he acosado ni agraviado a una mujer y menos actuado habiendo un NO de por medio. En En todos los casos, sin excepción alguna, he recibido el consentimiento y anuencia de la otra persona. Nuevamente: acepto mis errores y pido disculpas por ello, quizá algunas veces fui intenso o invasivo, pero jamás he cruzado la línea de llegar a acosar a una mujer”

