J osé Frankie Ruiz Jr. , hijo del recordado Frankie Ruiz, por primera vez se presentará en nuestro país, este 18 de setiembre, en el show ‘Salsa del Bicentenario’ (Jockey Club) y espera que el público lo reciba con la misma calidez que le daban a su progenitor.

Frankie, ¿no te da un poco de nervios enfrentarte al público que quiso a tu papá como un ídolo?

Claro que sí, pero quiero decirle al público que voy a cantarles con mi corazón. Yo no imito a mi papá, porque él fue único, soy su hijo. Será una noche maravillosa porque mi papá en espíritu estará conmigo, eso lo siento cada vez que me subo a la tarima.

El 9 de agosto se cumplió un aniversario más de su muerte y en muchas partes del mundo le rindieron homenaje, aún sigue vigente...

Sí, y es por el cariño que los salseros le tienen, gracias a ellos mi papá sigue vivo. No me molesta que lo imiten, es más si hay alguna oportunidad me subo al escenario con ellos y hacemos el show.

¿Tu registro de voz es como el de él?

Mi tono es un poquito más bajo que el de mi papá, pero cuando cantó ‘Tú con él’ e ‘Imposible amor’, puedo hacerlo en su mismo tono. Mi padre tenía una voz única, conquistó muchos corazones a nivel mundial con sus canciones.

Frankie Ruiz Jr. Dice que está rodeado de un equipo que es cero drogas.

Sí, muchos se enamoraron con sus letras...

Sí, y nacieron muchos niños con la música de mi papa. Él le cantaba a las mujeres y yo igual. La mujer es lo más hermoso de la tierra. Me hubiera gustado que esté vivo para que viera lo que estoy logrando, pero se nos fue muy joven a los 40 años, cuando estaba en lo mejor de su carrera.

¿Cómo haces para alejarte de las tentaciones, las mujeres, las drogas y alcohol?

Me enfocó en lo que le pasó a mi papá, él no tuvo buenos amigos, solo estaba rodeado de personas interesadas en su dinero. Eso no pasa conmigo porque tengo un equipo que es cero drogas, y mi mamá y esposa están a mi lado aconsejándome. Nunca te van a decir que me vieron en un ‘party’ (fiesta) o que tenía un trago en la mano o me metía cosas, porque no va conmigo. Las tentaciones siempre se presentan, pero hay que decir ‘no’ y meterte en la cabeza que todo eso al final te pasa la factura. Además, pienso en el ejemplo que le debo dar a mis hijos.

¿Cuál es el tema que más te gusta de tu papá?

Todos, pero ‘La cura’, ‘Imposible amor’ y ‘Lo dudo’ imagínate ese tema lo compuso José José y mi papá lo llevó a la salsa, es todo un privilegio poder interpretar esa canción, en general todos los temas los canto con pasión y espero que así lo sientan en Perú. Por fin iré para ‘salsear’ y comer un rico cebiche.

