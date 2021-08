José Frankie Ruiz Jr. , hijo del recordado Frankie Ruiz, por primera vez se presentará en nuestro país, este 18 de setiembre, en el show ‘Salsa del Bicentenario’ (Jockey Club) y espera que el público lo reciba con la misma calidez que le daban a su progenitor cuando entonaba canciones como “Mi libertad”, “Desnúdate Mujer”, “Tú con él”, “La cura”, entre otros hits salseros que fueron un boom.

El cantante hace una pausa a sus actividades para charlar con TROME en exclusiva sobre su primera presentación en Perú y lo que le espera a su carrera musical. Además, cuenta vivencias poco conocidas con su padre Frankie Ruiz.

Por primera vez vienes a Perú, ¿cómo tomas esta oportunidad de venir a un país que respeta la trayectoria de tu padre?

Llegar a Lima, Perú, es un sueño que yo siempre quería para estar ahí con la gente del pueblo. Muy contento preparándome físicamente, mentalmente y mi voz para hacer un gran show allá y de esa manera alegrar a mi gente. También es importante compartir tarima con José Alberto “El Canario”, “La India” y de verdad entregarme al público, conocer las calles y comerme un buen ceviche. Yo he viajado con mi papá, a muchos sitios, pero nunca he estado en Perú. Sin embargo, como yo digo, el perfecto momento para venir a Perú, es ahora en setiembre,. Ya me siento preparado para ir a Perú y es un sueño grande estar ahí en setiembre con ustedes.

Te digo que tienes la valla grande al venir a Perú, ¿por qué tu papá es muy querido?

¡Chimpun Callao! (se ríe) Los zapatos son bien grandes, pero yo no estoy imitando a mi papá. Yo tengo mi propio talento y lo estoy haciendo lo mejor que yo pueda, para seguir el nombre de mi papá en alto. Hay gente que dice que tengo el mismo timbre de voz que mi papá, pero lo que yo quiero es conquistar estos corazones que mi papá conquistó con mi nueva música. Ya el otro mes, empezamos a grabar con el maestro Diego Galé, mi productor y director, quien ha grabado con grandes artistas. Gracias a Jano Medina, mi mano derecha en Perú, por creer en mí y darme la oportunidad de cantar y vivir un sueño.

¿Y sientes presión de compartir tarima con cantantes reconocidos?

Yo me siento feliz que puedo compartir tarima con grandes de la música como la India y José Alberto “El Canario”. Sabes que no es la primera vez, que yo hago una presentación con ellos. Hice tres presentaciones con la India en México, con José Alberto El Canario, pero me volveré a ver con ellos, después de toda esta pandemia. y yo cantando en Lima, Perú, es una cosa muy linda. Yo he hecho mi carrera en Estados Unidos, pero siempre quise ir a Lima, Perú y en mi mente estaba como llegar a tu país y ahora en un buen momento de mi carrera es el perfecto momento para ir y hacer una gran presentación. Yo nada más quiero sembrar una semilla que digan “El hijo de Frankie logró hacer algo grande en la música”. Lo hizo a su manera, no tratando de imitar a su papá, ya que yo no hago eso, me parezco mucho a mi papá, pero eso no es culpa mía.

Pero, ¿cómo lidiar con las comparaciones y la exigencia?

Yo no puedo pensar en eso. Lo que voy hacer es un proyecto de lo mejor que pueda hacer. Tengo mi productor que es Diego Galé, quien es famoso en la salsa. Es respetado y es una bendición que trabajé conmigo. Ahora es el momento y gracias a Dios que estoy preparado para lanzar mi carrera.

Comentaste que el próximo mes comienzas a grabar con Diego Galé, ¿cuéntanos sobre que se trata?

Cómo te dije, el mes que viene, el equipo de trabajo, el productor y la gente que me ayuda, nos vamos a sentar y según lo planeado para el mes de noviembre del próximo año ya lo estaríamos lanzando. Pero vamos a hacer un CD y DVD, básicamente fotos que nadie ha visto junto a mi padre, cosas que nadie ha visto Yo sé que la gente le va a gustar y este va a ser mi primer LP y me siento contento. Más será una película y quiero hacer cosas diferentes. Va a tener cinco canciones mías y cinco de mi padre. Va a ver gente de la música urbana que no puedo mencionar todavía. Voy a hacer una salsa con gente que canta regatón y también habrá algunas canciones con la voz de mi padre y yo la otra parte.

Para quienes no tuvimos la oportunidad de conocer a tu papá FranKie Ruíz, ¿qué recuerdo tienes de él?

Recuerdo muchas veces que jugaba pelota con él. Mientras el cocinaba BBQ le gustaba oír salsa. La verdad que extraño mucho a mi papá.

Luego de Perú, ¿qué otros países visitarás?

Se viene una gira en Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos y España.

