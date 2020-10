Fresialinda aseguró que Toño Centella ‘necesita un jaloncito de orejas’, tras enterarse que fue intervenido por supuestamente cantar en una fiesta en Ventanilla .

“No estaba enterada de lo sucedido. Ay, Toño, Toño, necesita un jaloncito de orejas. Entiendo la necesidad, pero uno no puede arriesgar la vida de otros, no es momento de conciertos”, dijo la cantante.

¿Crees que fue irresponsable?

No todos pensamos igual. No estoy de acuerdo en hacer fiestas en estos momentos, primero está la salud porque sin salud uno no puede hacer nada en la vida. Por ganar plata podemos perder la vida que es lo más valioso.

Hace unas semanas Toño perdió a su mamá por Covid y él también se contagió…

No aprende que con la salud no se juega. No sé qué le está pasando a Toñito.

