La cantante Fresialinda contó que pasó un gran susto porque pensó que se había contagiado de Covid.

“Hace cuatro días estuve delicada de salud, con fiebre, dolor de cuerpo, pero gracias a Dios solo se trató de una fuerte gripe, ya estoy mejorándome. Tengo mucho miedo de contagiarme de Covid porque yo sufro de asma y no sé cómo me pueda atacar el virus”, dijo.

¿Te enteraste que hace tu amiga Tula Rodríguez se contagió de Covid?

Sí, justamente hace unos días hablamos y le conté sobre los síntomas que tenía, me dijo que me cuide mucho y que era preferible que me quede en el campo, donde ahora estoy viviendo en mi tierra Sitajara, porque hay mucha carga viral en Lima. Ella está en su cuarentena junto a su familia y desde aquí le vuelvo a enviar mis buenos deseos.