Fresialinda: Soy una cholita linda

Fresialinda espera continuar en el programa de Gisela y no se siente una mujer sexy, sino una ‘cholita linda’.



¿Te has comunicado con Nikko Ponce después del baile que hicieron?

No, porque ya no quiero más nervios (ríe), pero después de la presentación me dijo que lo hice bien y me felicitó.



¿Lo consideras atractivo?

Creo que todo el mundo lo es. Él tiene todo en su sitio (ríe).



En las redes dicen que eres sexy, ¿te sientes así?

Pero yo no me siento así, lo que pasa es que están viendo otra faceta de mí. Me considero una ‘cholita linda’.