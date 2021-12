La cantante folclórica Fresialinda contó que acaba de lanzar su tema ‘Quiero mi venganza’, que va dedicada a todos los corazones rotos, y espera que todo sigamos cuidándonos para no contagiarnos del coronavirus porque ‘no soportaríamos otro encierro’.

“‘Quiero mi venganza’ es un tema de despecho porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pasado por eso”, dijo Fresialinda.

¿Esta canción es para alguien en especial?

Para nadie, por ahora no, ja, ja, ja. Yo estoy solterita y así estoy mejor.

MIRA : Fresialinda jura que no hay bronca con Haydeé Raymundo

Sigues con tu shows...

Sí, ahí trabajando gracias a Dios. Ya era hora de volver a los escenarios.

Igual hay restricciones especiales por las fiestas de fin de año, se han prohibido las reuniones sociales

Bueno, se entiende. Es preferible sacrificar unos días a muchos meses porque no aguantaríamos otro encierro. Además, creo que por el toque de queda no habrá muchos conciertos.

Hablando de otro tema, ¿qué te parece que hayan criticado a Tula porque lució apagada durante la animación de un evento folclórico?

Seguro es por la falta de costumbre, ella misma dijo que regresaba a los escenarios después de dos años.

¿Ella ha animado varios de tus eventos?

Sí, creo que tendré que llevarla seguido (a sus shows) para que de nuevo entre al ritmo ja, ja, ja.

Fresialinda aplaude que Tula Rodríguez abra las puertas de su corazón

La cantante Fresialinda celebra que su amiga, la conductora Tula Rodríguez haya anunciado que está preparada para volver a enamorarse, tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona.

Fresialinda, ¿Qué te parece que Tula haya comentado que está preparada para volver a enamorarse?

Me alegra que haya decidido abrir su corazón porque a Tula le ha tocado vivir momentos muy difíciles y complicados. Se puede amar a una persona, pero tampoco nos vamos a quedar solas porque necesitamos a alguien que nos acompañe y apoye en todo, sobre todo emocionalmente. Después de cantar ‘No me caso’, durante mucho tiempo, quizá encuentra el amor y hay boda. Todo puede pasar en esta vida. Tula es una mujer increíble, se ha enfocado mucho tiempo en su trabajo y familia, así que me da gusto que se dé un tiempo para abrir su corazón.

Tula ha superado muchos momentos difíciles y tiene derecho a ser feliz como cualquier persona...

Así es. Espero que el día que se enamore sea de un hombre tan maravilloso como lo fue Don Javier Carmona. Mi amiga estaba perdidamente enamorada de él, así que ojalá encuentre un hombre noble, de buenos sentimientos y que la quiera con sus defectos o virtudes, pero sobre todo que la respete.

TE PUEDE INTERESAR :