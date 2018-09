Fresialinda tiene más galanes desde que apareció en El Artista del Año

La folclórica Fresialinda contó que desde que salió en ‘El artista del año’, tiene más seguidores y galanes.



“Con el vestuario que lucí en ‘El artista del año’ se han sumado (galanes) y me piropean... he mostrado lo que tenía guardado”, dijo entre risas Fresialinda, quien hoy celebra su 13 aniversario en Sarita Colonia de San Juan de Lurigancho.



“Estar en el programa de Gisela fue una etapa muy bonita, fuera de lo mío. Una nueva experiencia, aprendí a perder el miedo a las cámaras. Gracias a Dios me va bien”, añadió la intérprete de ‘No me caso’.



También contó que varios empresarios están interesados en que sea la imagen de sus productos.



Pese a la gran cantidad de fanáticos que ahora tiene Fresilinda, ella afirmó hace unos días que no se consideraba sexy sino 'una cholita linda'.