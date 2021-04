La cantante Fresialinda contó que no renunció como jurado del concurso ‘La batalla del folclore’, de ‘Mujeres al mando’, por discrepancias con su compañera Haydeé Raymundo.

“No podía quedarme mucho tiempo en el programa, solo vine a Lima a hacer unos trámites y tenía que regresar a Tacna. No pasa nada con Haydeé”, dijo la cantante de ‘No me caso’

Se vio en el programa que estuviste discutiendo con Haydeé y amenazaste con renunciar.

Todo está bien. Ayer (lunes) me despedí del programa y la más triste fue Haydeé.

Pero estuvieron enfrentadas por una de las participantes.

No siempre podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero somos grandes amigas, de años.

Y ahora estás regresando a Tacna...

Sí, esta semana nos toca limpieza de canales de regadío y los reservorios y tenemos que ir todos los agricultores.

¿Es una chamba dura?

A veces es fácil, pero a veces hay mucha chamba. Sin embargo, todo se puede.

Te vas a quedar en tu tierra por un tiempo.

Sí me quedaré en el campo hasta que todo esto de la pandemia se calme. En Lima da miedito salir por los contagios.

ASUSTADA POR EL COVID

La cantante Fresialinda contó que pasó un gran susto porque pensó que se había contagiado de coronavirus, ya que presentaba síntomas como fiebre y dolor de cuerpo.

“Hace cuatro días estuve delicada de salud, con fiebre, dolor de cuerpo, pero gracias a Dios solo se trató de una fuerte gripe, ya estoy mejorándome. Tengo mucho miedo de contagiarme de Covid porque yo sufro de asma y no sé cómo me pueda atacar el virus”, dijo la cantante folclórica.

¿Te enteraste que hace tu amiga Tula Rodríguez se contagió de Covid?

Sí, justamente hace unos días hablamos y le conté sobre los síntomas que tenía, me dijo que me cuide mucho y que era preferible que me quede en el campo, donde ahora estoy viviendo en mi tierra Sitajara, porque hay mucha carga viral en Lima. Ella está en su cuarentena junto a su familia y desde aquí le vuelvo a enviar mis buenos deseos.