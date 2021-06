La cantante Fresialinda dijo que su colega de polleras, Laurita Pacheco, es fija en la final de ‘El artista del año’ y la sorprendió gratamente al mover las caderas al ritmo de la cumbia. Además, dijo que programas como ‘El artista del año’ les pemtite mostrar su versatilidad.

“Laurita es recontra tímida, pero la semana que pasó la vi cantando y bailando ‘Ojitos hechiceros’ y ya se está soltando. Me sorprendió, me encantó cómo lo hizo”, afirmó.

Algunos cantantes folclóricos no están de acuerdo en que los cantantes de este género participen en estos programas porque dicen que los ridiculizan.

Para nada. Uno siempre debe explorar otro campos y no limitarse porque uno es folclórica. Eso le ayuda a uno a desenvolverse mucho más.

Tú también has pisado esa pista. ¿Hay mucha presión?

Sí, para mí era complicado manejar los nervios.

¿Ves a Laurita en la final?

Tranquilamente, ella llega a la final.

FRESIALINDA ASUSTADA POR COVID

La cantante Fresialinda contó que pasó un gran susto porque pensó que se había contagiado de Covid.

“Hace cuatro días estuve delicada de salud, con fiebre, dolor de cuerpo, pero gracias a Dios solo se trató de una fuerte gripe, ya estoy mejorándome. Tengo mucho miedo de contagiarme de Covid porque yo sufro de asma y no sé cómo me pueda atacar el virus”, dijo.

¿Te enteraste que hace tu amiga Tula Rodríguez se contagió de Covid?

Sí, justamente hace unos días hablamos y le conté sobre los síntomas que tenía, me dijo que me cuide mucho y que era preferible que me quede en el campo, donde ahora estoy viviendo en mi tierra Sitajara, porque hay mucha carga viral en Lima. Ella está en su cuarentena junto a su familia y desde aquí le vuelvo a enviar mis buenos deseos.

NO A LOS PRIVADITOS

A raíz de que los eventos y conciertos siguen cancelados por la pandemia, la cantante Fresialinda contó que le ha llegado más de una propuesta para hacer ‘privaditos’, pero los ha rechazado porque resalta que su salud es su prioridad.

“Muchísima gente me ha llamado para cumpleaños y privaditos, pero no es lo correcto. No voy a arriesgar a mi familia y músicos, así que no acepto esos shows. A veces es una gran tentación (la propuesta), porque a una le hace falta el dinero, pero sin salud no podría hacer nada. Tengo que cuidar la vida de mis seres queridos y músicos”, sostuvo la cantante.

