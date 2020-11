A raíz de que los eventos y conciertos siguen cancelados por la pandemia, la cantante Fresialinda contó que está tratando de sobrevivir cosechando y vendiendo maíz y tunas, que cultiva en su chacra.

“Estoy cultivando y vendiendo tuna y maíz. Me está yendo bien, la fruta la vendemos al mercado y al menos hay un ingreso por ahí. No ‘chorrea’, pero al menos ‘gotea’ para sobrevivir. Ahora trabajo en el campo, no se ganará mucho, pero al menos para vivir el día a día”, manifestó Fresialinda.

De otro lado, reveló que le ha llegado más de una propuesta para hacer ‘privaditos’, pero los ha rechazado porque resalta que su salud es su prioridad.

“Muchísima gente me ha llamado para cumpleaños y privaditos, pero no es lo correcto. No voy a arriesgar a mi familia y músicos, así que no acepto esos shows. A veces es una gran tentación (la propuesta), porque a una le hace falta el dinero, pero sin salud no podría hacer nada. Tengo que cuidar la vida de mis seres queridos y músicos”, sostuvo la cantante.

Además, espera que la vacuna llegue pronto al Perú y que se vayan retomando las actividades artísticas.

“Todos los artistas nos hemos tenido que reinventar para salir adelante, así que esperamos que pronto llegue la vacuna al país y volver con seguridad a los escenarios”, concluyó.