Fresialinda: Nikko Ponce la puso nerviosa en el 'Artista del Año' | FOTOS

La cantante folclórica Fresialinda se puso más que nerviosa cuando el actor Nikko Ponce le cantó y bailó sensualmente antes de su participación en ‘El artista del año’, y terminó olvidándose la letra del tema que debía interpretar.



“Se me olvidó la letra, no podía concentrarme... es que Nikko Ponce me cantó y bailó; entonces, me quedé en blanco, ya no podía hacer nada bien, estaba muy nerviosa”, comentó Fresialinda.



Durante la última gala de ‘El artista del año’, la cantante folclórica se presentó encuerada para interpretar el tema ‘Tu veneno’ de Natalia Oreiro.



“Yo me caracterizo por ser alegre y tiernita, y ahora han sacado una Fresialinda que no existía, he pisado un terreno que nunca había explorado. No me siento sexy ni cómoda luciendo pantalones apretados, a mí me gusta estar más suelta, con mis polleras”, añadió .



Luego, se refirió al comentario que le hizo días atrás el ‘guerrero’ Patricio Parodi, quien señaló que tiene ‘buenas piernas’, al verla cantar cumbia en un vestido cortito.



“Por eso no me gusta ponerme algo chiquito, siempre los hombres te están viendo las piernas... pero si él lo dice, pues algo debo tener, ja, ja”, añadió.



Luego, calificó como ‘atractivo’ al ‘Pato’, pero descartó poder tener algo más que una amistad porque “debe tener muchas chicas atrás de él. Pero es muy respetuoso, siempre me saluda y yo estoy soltera, pero no busco un novio”, finalizó.