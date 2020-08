Fresialinda contó que se reinventó por la pandemia del coronavirus que impide que muchos artistas se ganen la vida puesto que los shows están cancelados hasta nuevo aviso. Ahora, se dedica a cultivar y vender tunas en Tacna.

“Ahora estoy dedicada al campo, en mi tierra tengo mi chacrita y estoy cultivando unas ricas tunas que mando para los mercados. No sabemos cuánto durará esta pandemia y los artistas todavía no tenemos una esperanza para reactivarnos”, sostuvo la cantante.

¿Guardaste ‘pan para mayo’?

Muchos pensarán que los artistas ganan bien, pero no es así, tenemos un equipo de trabajo y con nuestros contratitos invertía en las radios, la publicidad. Nos afectó bastante la pandemia, nuestros ahorros no dan para tanto, ya estamos pataleando, hay que dedicarnos a otras cosas y yo ahorita estoy con mi chacra, de alguna manera es un ingreso.

¿Te fue fácil regresar a cultivar?

Hace mucho tiempo que no hacía campo y al principio me dolía todo el cuerpo, las manos, mis dedos ya no tenían huella digital, las uñas postizas volaron, es todo un ‘chambón’, pero poco a poco fui adaptándome, era cuestión de recordar porque este trabajo ya lo hice antes. Tenía abandonada mi chacra, pero ahora sí le estoy dando el cuidado y el tratamiento para que produzca más.

¿Dejarás de lado tu carrera musical?

No, sigo trabajando en mi música, hace poco estrené mi canción ‘La fea’ y fue muy bien aceptada. Además, estoy trabajando en nuevos temas. (D. Bautista)