Periodistas de ‘Fútbol Total’ se burlan de Alexandra Hörler por sus opiniones del Perú vs Nueva Zelanda [VIDEO ]

La periodista deportiva Alexandra Hörlerfue blanco de burlas por los conductores del programa ‘Fútbol Total’. La panelista de En Boca de Todos fue invitada a comentar el Perú vs Nueva Zelanda junto a los periodistas Daniel Kanashiro y Pablo Giralt.



El hecho sucedió mientras Alexandra Hörler, Daniel Kanashiro y Pablo Giralt realizaban un microondas con el programa tras finalizar el Perú vs Nueva Zelanda. Cada vez que la periodista deportiva daba sus opiniones sobre el enfrentamiento, los conductores en el set de ‘Fútbol Total’ se reían a carcajadas.



Los periodistas de ‘Fútbol Total’ hacían comentarios referidos a la belleza de Alexandra Hörler y menospreciaban sus opiniones acerca del partido de Perú vs Nueva Zelanda. "Qué linda voz, preciosa Alexandra", decían los conductores del programa mientras se reían de las intervenciones de la periodista.



El actuar de los conductores de ‘Fútbol Total’ fue calificado de machista por los usuarios de redes sociales, quienes se encuentran bastante mortificados por el trato que recibió Alexandra Hörler. Incluso, uno de los conductores del programa calificó a la periodista como "bomboncito".



Alexandra Hörler indicó que los conductores se comunicaron con ella para pedirle disculpas. #Yo no he dejado ni dejaré de ser periodista deportiva. Es mi carrera. Q este año haya hecho un programa de hora y media distinto, no quita quien soy. Porque además he seguido ejerciendo. O no he viajado para cubrir selección? O no he hablado todo el año de eliminatorias?", escribió en Twitter la periodista.





Periodistas de Fútbol Total se burlan de Alexandra Horler