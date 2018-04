Future Islands en Lima: entradas se agotan y anuncian cambio de local por alta demanda

El próximo concierto de Future Islands en Lima agotó entradas. A pedido de los fans, la productora Headsouth ha decidido cambiar el lugar del show a un espacio más amplio y cómodo en el Centro de Convenciones Barranco Arena.

El grupo estadounidense formado por Samuel T. Herring en la voz, Gerrit Welmers en los teclados y William Cashion en el bajo, llega a Perú por primera vez y en el mejor momento de sus carreras, ya que este año también tocarán en varios de los festivales de música más importantes del mundo.

La banda formada en Baltimore, cuenta con cinco álbumes de estudio: el primero, Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On The Water (2011), Singles (2014) y, el quinto, The Far Field(2017) con el que la crítica afirma que han pasado a ligas mayores debido al increíble registro del vocalista Herring.

Future Islands en Lima

El espectáculo que hacen en sus conciertos es imperdible debido a sus bailes y arrebatos en el escenario. El espíritu techno-indie-pop es representado a la perfección por Future Islands. Sin duda su show en Perú estará a la misma altura.

EL DATO: Junto al cambio de local se han liberado más entradas a S/. 169 que se pueden adquirir desde hoy a través de Joinnus.com.