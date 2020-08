¡CUÁNTO DOLOR! Gabriel Calvo , recordado por integrar la agrupación ‘Torbellino’ a finales de los años 90, pubicó en sus redes sociales unos videos en el que cuenta el difícil momento que él y su familia tuvieron que afrontar ante la muerte de su mamá por coronavirus. El ahora empresario indicó que lo más duro fue no poder despedirse de su madre, pues debido a esta terrible enfermedad no pudo estar a su lado para darle el último adiós.

“Este video no es para asustarlos, ni tampoco para que tengan pánico, mucho menos por todo lo que estamos pasando porque el miedo y el pánico lo único que hace es que a uno le bajen las defensas. Este video lo hago para contarles mi experiencia con el covid, que definitivamente ha sido la peor . Lo que quiero hacer es contarles para que se cuiden mucho, tengan cuidado, traten de no estar cerca a esta experiencia que yo he tenido”, dijo Gabriel al iniciar el video en Instagram

“ Hace poco más de una semana mi mamá falleció de covid y ha sido, definitivamente, lo más duro que he tenido que afrontar en mi vida . En el caso de mi mamá, conseguir un respirador y una cama uci fue realmente una tarea titánica, difícil, complicada, tienes que moverte por todos lados. Es muy difícil y muy duro te gana la desesperación”, sostuvo el también cantante.

“En el caso de mi mamá a pesar de haber consguido esto no le ganó la batalla. Ella era una mujer fuerte, una mujer sana y bueno fue lo que ocurrió”, agregó el actor.

Indicó que “ pasaron los días y mi mamá falleció y solo me entregaron una cajita con sus cenizas y es muy duro , pero hago este video en su nombre para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia porque es muy duro”.

“Es difícil no poder despedirte de tu familiar, porque la última vez que yo le di un beso y un abrazo a mi mamá fue en el mes de marzo . Cuando tu familiar tiene covid no lo ves, no vas a la clínica a estar con él, a darle la mano o a hablar con ella por teléfono, ni nada y si no gana la batalla no lo ves más”, manifestó muy triste.

