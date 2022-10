Gabriela Herrera y su sueño de ser una estrella de la música a nivel internacional se convertirá en una realidad pronto, pues está a un paso de firmar con Sergio George; sin embargo, aún faltan afinar algunos detalles del contrato con el reconocido productor.

“Todavía no hay un contrato, Sergio se ha sentado a conversar con mi equipo de trabajo, para ver el tema del contrato, pero hay temas que se tienen que ver entre abogados. Es un contrato que tiene que quedar claro para ambos, que todo se maneje de manera transparente y chévere”, indicó.

“El contrato se mandó, por parte de Sergio, hace unas semanas a mi equipo de trabajo, y no me pueden dejar mentir. Pero hay cositas que se tienen que ver entre abogados para después sentarnos para firmar el contrato”, explicó respecto a por qué aún no ha colocado su rúbrica en el documento.

La bailarina también se refirió al versus que tendrá este sábado con Santiago Suárez en la pista de “El Gran Show” y dijo sentirse “tranquila y feliz” con su trabajo. “Me gusta mucho lo que estamos preparando y me estoy sacando la mugre para poder dar lo mejor de mí”, indicó.

Asimismo, no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje al actor. “Le digo que este versus va a estar fuerte porque no me voy a dejar, voy a dar todo de mí para que salga increíble, y que se esfuerce para que sea un versus super rico y que la gente pueda disfrutar”, señaló.

Sobre los rumores de que no tiene amistad con los demás participantes del reality, dijo: “No es que no haya una amistad, sino que, a muchos de ellos no los conozco, no he tenido el placer de conocerlos. Yo ensayo temprano y ellos, en otras horas, y cuando me los he cruzado los he saludado y algunos me han respondido, otros no”.

“Además, yo estoy concentrada en mi baile, en mi vestuario, ya después de mi baile puedo hablar con quien quiera, soy la mejor amiga, antes, no”, precisó. Asimismo descartó tener “muchas ínfulas”, tal como lo aseguró Janet Barboza, conductora de “América Hoy”.

“No es cierto. Si ella cree eso, es su opinión, no tendría nada más que decir. Yo siento que me juzgan más que el resto por ser bailarina, y siempre me van a exigir más. Pero, nada, vamos a darle, porque esa es la idea, dar lo mejor”, finalizó.

