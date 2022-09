Hace unos días Gabriela Herrera manifestó que no tendría problemas en compartir escenarios con Yahaira Plasencia, pese a que la criticó duramente hace unas semanas. Sobre ello, la conductora de un Día en el Mall, Andrea Arana, opinó que si Gabriela no opina de Yahaira, ‘no tendría titulares’.

“Gabriela Herrera una vez más habló, y claro, tenía que opinar sobre Yahaira Plasencia, porque no vamos a negar, que si no es de esa forma, realmente no tiene titulares”, manifestó.

Arana recordó que la ocasión que Herrera manifestó que Yahaira debía bajar su ego; sin embargo la salsera ‘la habría multiplicado por cero’. “Es más prácticamente Sergio George la mandó callar”, opinó.

Por su parte la conductora Valeria Flórez opinó que Gabriela Herrera por eso habría ‘cambiado el chip’. “Parece que ella, habrá dicho ‘creo que le voy a bajar un poquito la mano’, pero se le fue la mano de fío a caliente”, opinó.





